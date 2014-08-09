Seçim yasakları başladı

Cumhurbaşkanı seçimine yönelik propaganda dönemi saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) belirlediği bazı yayın yasakları, dün gece yarısından itibaren başlamıştı.

Buna göre, "Siyasi partiler veya adayların oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecekleri, medya hizmet sağlayıcıların da siyasi reklam yayınlayabilecekleri" belirtilmişti.

Yasak 10 Ağustos saat 18.00'de bitecek

YSK kararına göre, bugün saat 18.00'den itibaren ise seçim günü yasakları başladı. Seçimin yapılacağı yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Yarın, 18.00-21.00 saatlerinde radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.