Cumhurbaşkanı adayları nerede oy kullanacak?

10 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderlerinin seçimlerde hangi okullarda oy kullanacağı belli oldu.

Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da oy kullanacak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Ankara’daki Çankaya İlköğretim okulunda kullanacak. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul’da Üsküdar Saffet Çebi ilköğretim Okulu’nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Çukurambar’daki Arjantin İlköğretim Okulun’da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Anıttepe İlköğretim Okulu’nda kullanacak.

'Ekmeleddin İhsanoğlu İstanbul'da, Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da'

Cumhurbaşkanlığının bir diğer adayları ile MHP ve CHP’nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu İstanbul’daki Yeniköy İlköğretim Okulu’nda ve HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş ise oyunu Diyarbakır’da kullanacak.

'Cemil Çiçek, Necdet Sezer ve Mehmet Şimşek aynı sandıkta'

TBMM Genel Başkanı Cemil Çiçek ise oyunu Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’ndeki Şahin Sevim İlköğretim Okulu’ndaki 1137 numaralı sandıkta oy kullanırken, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sayıştay Başkanı Mehmet Damar, Eski İçişleri Bakanı Aldülkadir aksu ve birçok milletvekili de bu sandıkta oyunu kullanacak.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’de konutunun yakınındaki Şehit Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu’nda kullanacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak oyunu Ankara’daki Turhan Dökmeci İlköğretim okulunda kullanırken, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise oyunu Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi’nde kullanacak.

DSP Genel Başkanı Masum Türker ise oyunu TEB Ataşehir Ortaokulu’nda kullanacak.