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Cumhurbaşkanı: Vatandaşlarımız endişe etmesin, terör dize getirilecektir

"Terör örgütleri güvenlik güçleriyle mücadeleyi kaybettikçe, masum vatandaşlarımızı hedef almaktadır"

14 Mart 2016 01:09

Ankara'da akşam 18:45'te meydana gelen ve 34 kişinin ölmesine sebep olan saldırının ardından yazılı açıklam yayımlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımız endişe etmesin, devletimizin tüm kurumlarının milletimizle işbirliği içinde yürüttüğü terörle mücadele mutlaka başarıyla neticelenecek, terör dize getirilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara Kızılay’da meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin açıklamaları şöyle.

"Ankara’nın Kızılay semtinde, 13 Mart 2016 Pazar günü meydana gelen terör saldırısını şiddetle lanetliyor, bu menfur saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

"Türkiye, bölgede yaşanan istikrarsızlık neticesinde son yıllarda terör saldırılarının hedefi olmaktadır. Terör örgütleri ve onları maşa olarak kullananlar, güvenlik güçleriyle yaptıkları mücadeleleri kaybettikçe en ahlaksız, en vicdansız yollara başvurarak masum vatandaşlarımızı hedef almaktadırlar.

"Ülkemizin bütünlüğüne, halkımızın birlik ve beraberliğine kasteden bu saldırılar, terörle mücadele konusundaki azmimizi asla azaltmamakta, kararlılığımızı daha da artırmaktadır.

"Aziz milletimiz, bu hain saldırılar karşısında, her zamankinden çok daha fazla birbirine sarılmakta; teröre, teröriste ve terörün arkasındaki odaklara vakur bir şekilde karşı durarak birliğini perçinlemektedir.

"Türkiye, millet olarak birbirine kenetlenen kimliğiyle bu zor günleri de elbette geride bırakacaktır.

"Devletimiz, her türlü terör tehdidi karşısında, meşru müdafaa hakkını kullanmaktan asla vazgeçmeyecektir.

"Askeriyle, polisiyle, köy korucusuyla tüm güvenlik güçlerimiz, hayatları pahasına, terör örgütleriyle kararlı bir mücadele yürütmektedir.

"Vatandaşlarımız endişe etmesin, devletimizin tüm kurumlarının milletimizle işbirliği içinde yürüttüğü terörle mücadele mutlaka başarıyla neticelenecek, terör dize getirilecektir.

"Ankara-Kızılay’daki terör saldırısında kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor; acılarını paylaşıyor, yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum.”

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