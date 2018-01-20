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Cumhurbaşkanı: Rahat durun dedik durmadılar, gereğini yapıyoruz

"Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz"

20 Ocak 2018 23:18

Türkiye’nin Suriye’deki Afrin bölgesinde başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rahat durun, dedik, durmadılar. 'Peki siz bilirsiniz' dedik ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı’nın başladığını duyurmasının ardından AKP’nin Uşak’taki 6. Olağan Kongresi öncesinde bir konuşma yapan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu topraklardan kimse en ufak birşey koparamaz. O hesaplara girenler vardı. Ne oldu evelallah. Kato'da, Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de bak şimdi de bizim sınırlara tecavüz etmek isteyenler var ve şu anda Afrin'de 'Rahat durun' dedik, durmadılar. 'Bak bizim topraklara saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin' dedik, dinlemediler ve bize müttefik görünenlere de söyledik. 'Bunlar PKK'nın ta kendisidir' dedik, 'Bunlar PYD'dir' dedik, 'Bunlar aynıdır, YPG'dir' dedik. 'Rakka'ya teröristlerle gitmeyin, DEAŞ terör örgütüdür, bir terör örgütünü bir diğer terör örgütüyle değil, gelin beraber halledelim bunları' dedik, dinlemediler. 'Peki siz bilirsiniz' dedik ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz."

"Bizim kimsenin toprağı üzerinde gözümüz yok ama kimse bizi de rahatsız etmesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka yok. Yok paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş. FETÖ'nün de burada vardı temsilcileri, çoğunu da iyi tanırım. Bunlar bize çok sırnaşırlardı, bizi bile aldattılar, çok iyi takiyye yaparlardı. Çünkü namus meselesi çok önemli. Bunlarda ahlaksızlık, adilik her şey vardı ama şimdi kodesteler. Kaçan kaçtı, kaçmayanlar da kodeste. Çünkü bu ümmeti böldüler, ümmeti parçaladılar. Onlara bunu rahat bırakmayacağız üzerine üzerine gidiyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ben sizden bir şey rica ediyorum bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

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