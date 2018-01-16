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Cumhurbaşkanı “Operasyon her an başlayabilir” dedi, Genelkurmay Başkanı Brüksel'e gitti

Orgeneral Hulusi Akar, Brüksel'de NATO toplantısına katılacak

16 Ocak 2018 00:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her an Afrin ve Münbiç’e harekata başlayabileceğini açıkladığı gün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da NATO toplantısına katılmak için Brüksel’e gitti. 

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, Orgeneral Akar’ın NATO toplantısında ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford başta olmak üzere ittifaka üye ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla ikili görüşme yapacak. Öte yandan Akar’ın Dunford’a, ABD’nin Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik YPG ordusu kurulacağına ilişkin açıklamasına yönelik rahatsızlığı iletmesi de bekleniyor. 

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyonun,  Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını açıklamıştı. Türkiye’nin ‘terör örgütü’ kabul ettiği YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin komutasında görev yapacak Sınır Güvenlik Gücü’nün kuzeyde Türkiye, güneydoğuda Irak ve ABD destekli SDG ile Rusya ve İran destekli Esad güçlerini ayıran Fırat Nehri Vadisi boyunca konuşlanacağı kaydedilmişti. 

Erdoğan: Harekât her an başlayabilir

Türkiye ise ABD’nin planına büyük tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri, 'Daeş (IŞİD) ile mücadele' gerekçesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur” açıklamasında bulunurken; Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır” ifadelerini kullanmıştı. Kurulacak sınır gücünü "terör ordusu" olarak niteleyen Erdoğan şunları söylemişti: 

 "Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. TSK, Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Harekât her an başlayabilir. Bizim tüm müttefiklerimize söyleyeceğimiz şudur: Teröristlerin üniformaları üzerindeki işaretlerinizi söküp alın ki, teröristlerle birlikte onları da toprağa gömmek mecburiyetinde kalmayalım."

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