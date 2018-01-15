Suriye'den ABD'ye YPG tepkisi: Egemenliğimize açık saldırı

ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrol ettiği bölgeyi koruyacak bir sınır gücü oluşturma kararı Şam yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. Suriye bu kararı "egemenliğimize açık saldırı" diye niteledi. Devlet ajansına konuşan bir yetkili "Ülkedeki her tür Amerikan varlığına ve onun her tür maşasına son vermeye kararlıyız" dedi.

Duvar'da yer alan habere göre Suriye yönetimi, ABD’nin ülkenin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolünde bulunan bölgeyi koruma amacıyla 30 bin kişilik bir sınır gücü oluşturma girişimine tepki gösterdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin bu kararını "Suriye’nin egemenliğine açık saldırı" diye niteledi. Açıklamda, “Amerikan yönetiminin bölge ülkelerini parçalamayı amaçlayan ve krizlere çözüm bulunmasını engelleyen bir politika güttüğü” ifade edildi.

"Amerikan maşalarına son vermeye kararlıyız"

Suriye devlet televizyonuna konuşan bir yetkili ise “Suriye ordusu ülkedeki her tür Amerikan varlığına ve onun her tür maşasına son vermeye kararlıdır” dedi.

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Ne olmuştu?

ABD liderliğindeki IŞİD’le mücadele koalisyonundan dün (14 Ocak 2018) yapılan açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki bölgenin sınırlarının korunması amacıyla 30 bin kişinin katılacağı bir sınır gücünün kurulacağı belirtilmişti. Açıklamada, bu gücün Türkiye ve Irak sınırlarının yanı sıra SDG ile Suriye ordusu arasında fiili sınır olan Fırat Nehri boyunca konuşlanacağı bilgisi verilmişti.

Bu güce ‘Sınır Güvenlik Gücü (Border Security Force – BSF)’ adı verilecek. Koalisyon, 30 bin kişinin yarısının SDG üyelerinden oluşacağı, diğer yarısı için de asker toplama işlemlerinin sürdüğünü duyurdu. (Dış Haberler)