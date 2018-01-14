ABD'den YPG ordusu açıklaması: Milislerden yeni bir sınır güvenlik gücü için çalışıyoruz

ABD öncülüğünden IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun Suriye'deki YPG ile 30 bin kişilik sınır güvenlik gücü üzerinden çalıştıkları açıklandı.

Açıklamada, "Milislerden yeni bir sınır güvenlik gücü için çalışıyoruz. Yeni sınır güvenliği birimi 30 bin kişiden oluşabilir" denildi.

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, ABD'nin eğittiği 'Sınır Güvenlik Gücü' nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarının geçen hafta Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını söyledi.

Yeni sınır gücü YPG'nin liderliğinde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutası altında olacak. Oluşturulacak yeni gücün sınırda güvenlik noktaları kuracağı belirtildi.

Suriye'de SDG ismini kullanan YPG, Suriye'de kendi ordularını kurduklarını 4 gün önce itiraf etmişlerdi.

The Times'ın haberine göre, örgüt elebaşlarından Abdülkadir Effedili, 11 Ocak’ta ABD desteğiyle işgal ettikleri kentlerin durumuna ilişkin, "Tehditlere cevap vermek için kendi ordumuzu oluşturuyoruz." demişti.

Türkiye, İran ve Beşar Esad rejimine ait güçlerin, örgütün elindeki tüm toprakları almak istediğini savunan Effedili, ABD desteğine duydukları güveni, "İranlıların ve Suriye rejiminin, ABD buradayken ülkenin tümünü kontrol etmeye çalışmayacağından eminiz." sözleriyle açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ise 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önleme gerekçesini ileri sürerek, Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmuştu. Yerel kaynaklar, ABD'nin YPG'nin Kandil yapılanmasıyla yeni oluşum için ilk etapta 400 mensubuna eğitim verdiğini bildirmişti. ABD'nin sınır muhafız birliği adı altında verdiği eğitim ve diğer yardımlarla, örgütün "Kuzey Ordusu" adını verdiği sözde düzenli oluşumun altyapısını kurduğu belirtilmişti.