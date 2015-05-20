Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'seçim meydanı'nda mitinge izin yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 29 Mayıs'ta siyasi partilerin seçim mitinglerini yapması için tahsis edilen Adana İstasyon Meydanı'nda yapmak istediği mitinge vize çıkmadı. Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu, Adana Valiliği'nin başvurusunu aynı gün Vatan Partisi'nin mitingi olduğu gerekçesiyle reddetti.

Seçim sürecinde meydanlara çıkması ve toplu açılışlarla miting yapması tartışılan Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan ’ın 29 Mayıs günü Adana İstasyon Meydanı’nda yapmak istediği miting kentte krize dönüştü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü dün yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı anayasaya göre tarafsız olmalı. Seçimden önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adana’ya gelecek olması buna gölge düşürür. Seçimden sonra gelirse kendisini en sıcak şekilde ağırlarız” diye açıklama yaparken ilçe seçim kurulu da valiliğin miting alanı talebini geri çevirdi.

Valilik başvurdu

Ercan Sarıkaya'nın Radikal'de yayımlanan haberine göre, Adana Valiliği, 15 Mayıs günü Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak “29 Mayıs 2015 Cuma günü seçim faaliyetleri dışında valiliğimizin bir faaliyeti (Cumhurbaşkanımızın halkla buluşması) bulunmaktadır. Bu nedenle İstasyon Meydanı’nın bu tarihte başka bir siyasi parti faaliyetleri için tahsis edilmesin” dedi. Başvuruyu değerlendirmek için toplanan Seyhan 1. İlçe Seçim Kurul, Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarına atıf yaparak 29 Mayıs 2015 günü için Vatan Partisi’nin mitingi başvurusu olduğunu, siyasi partilerin miting alanını değiştirme yetkisinin kendilerinde bulunmadığını vurgulayarak valiliğin talebini oy çokluğuyla reddetti.

'Seçimden sonra gelsin sıcak bir şekilde karşılayalım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Mayıs'ta Adana'da yapacağı toplu açılış için yer tahsisin büyükşehir belediyesi tarafından yapılabileceği dile getirilirken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de dün Sarıçam Deresi Islahı, Kanalizasyon ve yağmur suyu kolektörlerinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada 29 Mayıs’ta Adana’ya gelmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Cumhurbaşkanı Anayasa’ya göre tarafsız olmalı. Seçimden önce Adana’ya gelecek olması buna gölge düşürür. Seçimden sonra gelirse kendisini en sıcak şekilde ağırlarız” dedi.

Sözlü konuşmasında şunları dile getirdi: “Duyduk ki 29 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanı Adana’ya gelecekmiş. Türkiye’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı, Anayasa ifadesinde yerini bulduğu gibi tarafsız olmalıdır. Seçimlere doğru gittiğimiz bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanının Adalet ve Kalkınma Partisi’ne açık bir şekilde oy istediği herkesin malumudur. Geçende eski bir belediye binasını Beyoğlu’nda açmış ama ‘seçime giderken de yerinizde yatmayın’ diye taraftarlarına telkinde bulunuyor, talimat veriyor. Elbette Cumhuriyet çocuğu olarak, çağdaş-demokratik Cumhuriyetin bir evladı olarak bir hak ihlaline seyirci kalmak durumunda değilim. Böyle bir üslubu tasvip etmediğimizi siz Adanalıların huzurunda bütün Türkiye’ye ifade etmek istiyorum. Adana Anayasanın çiğnendiği zemin olmamalı. Adana, Cumhuriyeti kuran iradeye ortaklık yapmış, destek vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın seçim münasebetiyle Adana’ya gerçekleştireceği bir ziyarete ev sahipliği yaparak, Anayasanın çiğnendiği bir zemin, Anayasanın ihlal edildiği bir kent olma talihsizliğini yaşamak istemiyor şehrimiz. Adanalı, Demokratik kültür açısından böylesine hoş olmayan bir sayfayı görmek istemiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricamız seçimden sonra gelsin Adana’ya. O zaman kendisini Adana’nın sıcak misafirperverliğiyle en güzel şekilde ağırlarız. Ülkenin Cumhuriyeti hakkaniyetten, adaletten vazgeçmemeli. Cumhurbaşkanı, bizim Cumhurbaşkanımız olduğunu da göstermeli ki, biz de kendilerine ‘Bizim Cumhurbaşkanımız geliyor’ diye koşarak, heyecan duyarak karşılamaya gidelim.”