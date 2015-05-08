YSK, CHP'nin 'Erdoğan' başvurusunu reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış törenlerinde, muhtarlarla, esnaflarla ve diğer toplum kesimleriyle yaptığı buluşmalarda yaptığı konuşmalarıyla ilgili yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından verilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış törenlerinde, muhtarlarla, esnaflarla ve diğer toplum kesimleriyle yaptığı buluşmalarda AK Parti’nin icraatlarını öven konuşmalarını yayınlayan radyo ve televizyonlar hakkında ‘Yayın Hizmetleri İlkeleri’ hükümlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 2854 sayılı Kanun ve 6112 sayılı Kanun’da düzenlenen yaptırımların uygulanması istemini içeren başvuruyu reddetti.

YSK, 04/03/2015 tarihli, 2015/290 sayılı 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 10 Mart 2015 olan başlangıç tarihinden bitimine kadar olan dönemde basın ve yayın kuruluşlarının yayın ilkelerinin belirlenmesine ilişkin kararı ile yine 04/03/2015 tarihli, 2015/290 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının, seçimin başlangıç tarihi olan 10 Mart 2015 tarihinden oy verme gününün bitimine kadar yapacakları yayınlarda uymakla yükümlü oldukları yayın ilkelerinin belirlenmesine ilişkin kararında, siyasi partiler ve adaylar arasında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının fırsat eşitliği tanıması esasının düzenlendiğini , Cumhurbaşkanının faaliyetlerine ait yayınların bu kapsamda değerlendirilmesi olanağı bulunmadığından istemin reddine oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

CHP’den Anayasa Mahkemesi'ne üçüncü başvuru

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bugün üçüncü başvuruyu yaptı.

Kart başvuruyla ilgili açıklamasında, başvuru gerekçesini şöyle anlattı:

“Cumhurbaşkanının; kendi şahsı ve AKP için ‘haksız oy temin etmeye” yönelik olan ve artık anayasal ihlâl-anayasal darbe boyutlarına ulaşan hak ihlâllerinin hüküm altına alınması için yaptığımız başvuru; bu başvurunun İçtüzüğün 73.maddesi uyarınca tedbir yoluyla ve ivedi kaydıyla incelenmesine dair talebimizin, Anayasa Mahkemesi tarafından hakkıyla yerine getirilmemesi sebebiyle mahkemeye üçüncü kez başvuru sunuldu.”

HDP’nin iki kez reddedilmişti

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “seçim mitingleriyle” ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı iki başvuruyu da reddetmişti.

HDP yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın yaptığı her mitingle ilgili olarak YSK’ya ihlal başvurusunda bulunmaya devam edeceklerini” açıkladı.