HDP’nin YSK’ya yaptığı ikinci başvuru da reddedildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Ali Ürküt tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 Mayıs’ta Tekirdağ’da yaptığı mitinge ilişkin başvuru YSK tarafından reddedildi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ali Ürküt’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 Mayıs’ta Tekirdağ’da ‘Toplu Açılış’ adı altında yaptığı mitingle ilgili seçim yasaklarını açıkça ihlal ettiği gerekçesiyle uyarılması” konusunda dün YSK’ya başvurmuştu.

Ürküt tarafından yapılan başvuru YSK tarafından reddedildi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ali Ürküt’ün YSK’ya yaptığı başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verilmişti:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ‘Seçimlerin genel yönetim ve denetimi’ başlıklı 79 uncu maddesinde; 'Seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılacağı, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevinin Yüksek Seçim Kurulunun olduğu, Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamayacağı, kurala bağlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalar, Sayın Cumhurbaşkanının yansızlık ilkesine aykırı hareket ettiğini, 298 sayılı Yasanın 49 ve devamı maddeleri ile seçim yasaklarına aykırı davrandığını göstermektedir. Yüksek Seçim Kurulu’nun, seçimin düzen içinde ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak yapılmasının sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Makamının buna aykırı davranışlarının engellenmesi de içerisinde olmak gerekli önlemleri almasını ve sonucu hakkında partimizin bilgilendirilmesini umuyoruz.