Trabzon'da HDP'lilere saldıranlar hakkında 'takipsizlik' kararı

21 Şubat'ta Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tabzon İl Binası'nın açılışında bir grubun binaya girmeye çalışması üzerine başlatılan soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; kararda, HDP il binasının önünde bulunan kalabalığın attığı sloganların HDP’ye değil, PKK’ya yönelik olduğu, olaylarda kamu görevlilerinin bir ihmali bulunmadığı savunuldu. HDP, takipsizlik kararına itiraz etti.

HDP, içişleri bakanı, vali ve emniyet müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

HDP’nin 21 Şubat’ta Trabzon İl binasının açılışı sırasında olaylar çıkmıştı. Bir grup, HDP binasının bulunduğu iş hanına önüne gelerek parti binasına girmeye çalıştı. HDP’nin avukatı Sinem Çoşkun, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz ve İl Emniyet Müdürü Murat Köksal hakkında “görevi ihmal” suçundan; HDP İl Merkezine saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiler yönünde ise “tehdit, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, savcılık takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında parti binasının önüne gelen grubun saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuduktan sonra slogan atarak yürüyüş yaptıkları anlatılarak, özetle şöyle denildi:

“Basın açıklamasından sonra grubun meydandaki Atatürk anıtı önüne yürüyerek ‘şehitler ölmez vatan bölünmez, Apo’nun piçleri yıldıramaz bizleri. İmralı basılsın Apo piçi asılsın, Trabzon’da PKK istemiyoruz. Mecliste terörist istemiyoruz’ sloganları atmışlardır. Bu sloganların daha ziyade PKK terör örgütünü hedef aldığı, HDP İl örgütüne, parti binasına, parti yöneticilerine veya üyelerine yönelik herhangi bir saldırıda bulunmamaktadır” denildi.

'Kamu görevlileri görevlerini ihmal etmedi, takibi gereken bir suç yok'

Kararda, Trabzon Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünün gerekli bütün güvenlik tedbirlerini aldığı da ifade edilerek, “Hakkında şikayet bulunan kamu görevlilerinin görevlerini ihmal etmedikleri, takibi gereken bir suç bulunmadığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı dosya kapsamında anlaşılmaktadır” değerlendirilmesi yapıldı.

HDP’nin avukatı Sinem Çoşkun verilen takipsizlik kararına itiraz etti. İtiraz başvurusunda, takipsizlik kararının kaldırılması istenilerek, şu değerlendirmeler yapıldı: “Grup, HDP yönetici ve üyelerine çeşitli muhalif kesimlere yönelik aleni bir biçimde hakaret söylemleri, küfür ve hakaret içeren sloganlar ve ölüm tehditlerinde bulunmuşlardır. Parti yöneticilerine yönelik tehdit – hakaret ve nefret suçu işlenmiştir. ‘Piç, terörist vs’ ifadelerinin hakaret ve suç fiili olarak görülmemesi amiyane tabirle bir hukuk skandalıdır. İktidar partisinin binaları önünde aynı ifade ve söylemlerle yapılacak saldırı ve fiillerin hukuken nasıl değerlendirileceği çok açıktır. Partimizin teşkilatını ve Trabzon ilinde örgütlenmesini hedef alan bu saldırlar linç saldırılarıdır. En hafif haliyle dahi hakaret ve tehdit içermektedir.”

1 Mayıs'ta da saldırı olmuştu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için, Trabzon'da sendika ve siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen kutlamalara katılmak isteyen HDP'li grup çevrede toplanan bir grubunu saldırısına uğramış, saldırıya uğrayan ve bayrakları yakılan HDP'lileri polis otobüslerle bölgeden uzaklaştırmıştı.