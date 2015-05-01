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Trabzon'da HDP'lilere saldırı

Trabzon'daki 1 Mayıs gösterisine katılmak isteyen HDP'lilere tepki göstere bir grup, korteje taş atarak ele geçirdikleri HDP bayraklarını ateşe verdi. Olaylar sırasında bir gazeteci yaralandı

01 Mayıs 2015 20:38

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için, Trabzon'da sendika ve siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen kutlamalara katılmak isteyen HDP'li grup çevrede toplanan bir grubunu saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan ve bayrakları yakılan HDP'lileri polis otobüslerle bölgeden uzaklaştırdı.

Etkinlik, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan grupların Atatürk Alanı'na kadar yürüyüşü ile başladı. Ancak çevrede toplanan bir grup HDP'lilerin de yürüyüş kortejinde yer almasına tepki gösterdi. Türk bayrağı açan ve “Burası Trabzon, buradan çıkış yok”, “Trabzon'da HDP istemiyoruz” sloganları atan gruptakiler, ellerinde HDP bayrakları bulunan kişilere saldırmak istedi. Olay yerindeki polislerin sakinleştirmeye çalıştığı gruptakiler, HDP'lilerin yürüyüşe devam etmesi üzerine polis barikatlarını da aşarak taş attı ve fiziki müdahalede bulunarak HDP bayraklarını aldı.

Saldırgan grup HDP'nin parti bayraklarını yakarken yaklaşık 50 HDP'li de polis ekiplerince otobüse bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Olaylar sırasında başına taş isabet eden gazeteci Levent Tan yaralandı.

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