T24 LogoT24 Logo
Gündem

8 yılın ardından İran'da 1 Mayıs'a izin çıktı

Binlerce kişi başkent Tahran sokaklarında toplandı

01 Mayıs 2015 19:38

İran 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına sekiz yıllık bir aranın ardından ilk kez izin verdi. Binlerce kişi başkent Tahran sokaklarında toplandı.

Gösteri düzenleyen işçiler İran'ın Batılı devletlerle yürüttüğü nükleer program müzakerelerini desteklediklerini dile getirirken, emeklilik yaşının düşürülmesini ve işçi sigortasının yaygınlaştırılmasını talep etti.

İran Parlamentosu'nun İşçi kanadından milletvekili olan Ali Rıza Mahcub, Tahran'daki göstericilere seslenirken "Devrimin yüce liderine, Cumhurbaşkanına bugünkü gösterileri mümkün kıldıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Mahcub, işçi sigortası yasa tasarısının bir an önce kanunlaşması gerektiğini söyledi.

İran İşçi Haber Ajansı (ILNA) göstericilerin Tahran sokaklarında "İran'In işçileri işsiz" ve "Sosyal güvenlik hakkımız" sloganları atarak yürüdüğünü belirtti.

 

ETİKETLER

iran1 mayısgöstericilereylemlerizin8 yıl sonra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24