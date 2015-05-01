8 yılın ardından İran'da 1 Mayıs'a izin çıktı

İran 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına sekiz yıllık bir aranın ardından ilk kez izin verdi. Binlerce kişi başkent Tahran sokaklarında toplandı.

Gösteri düzenleyen işçiler İran'ın Batılı devletlerle yürüttüğü nükleer program müzakerelerini desteklediklerini dile getirirken, emeklilik yaşının düşürülmesini ve işçi sigortasının yaygınlaştırılmasını talep etti.

İran Parlamentosu'nun İşçi kanadından milletvekili olan Ali Rıza Mahcub, Tahran'daki göstericilere seslenirken "Devrimin yüce liderine, Cumhurbaşkanına bugünkü gösterileri mümkün kıldıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Mahcub, işçi sigortası yasa tasarısının bir an önce kanunlaşması gerektiğini söyledi.

İran İşçi Haber Ajansı (ILNA) göstericilerin Tahran sokaklarında "İran'In işçileri işsiz" ve "Sosyal güvenlik hakkımız" sloganları atarak yürüdüğünü belirtti.