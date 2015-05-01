İşte il il 1 Mayıs kutlamalarında yaşananlar

İstanbul’da 1 Mayıs, Taksim engeli ve polis müdahalesiyle geçse de Türkiye genelinde renkli kutlamalara sahne oldu. Türk-İş, 1 Mayıs kutlamalarını on bin madencinin çalıştığı Zonguldak’a taşıdı. Memur-Sen ve Hak-İş ise kutlamalarını Konya’da yaptı. Adana’da bir vatandaş polislere gülsuyu sıktı. İşte il il Türkiye’den 1 Mayıs manzaraları:

Ankara

Başkentte Sıhhiye Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan gruplar, 3 kontrol noktasında yapılan üst aramasıyla meydana alındı.

Tarihi tren garının önünde toplandıktan sonra kortej oluşturarak, slogan ve şarkılar eşliğinde yürüyen gruplar, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi önüne ulaştıktan sonra, 3 kontrol noktasında yapılan üst aramasıyla miting alanına girdi. Bazı grupların üst araması yaptırmak istememesi üzerine polis, çoğunluğu gençlerden oluşan grupların kontrollü olarak geçişlerine izin verdi.

Kontrol noktasından geçişler sırasında bazı kişilerin polis bariyerlerini tekme atarak yıkmaya çalıştıkları gözlendi, bazıları da meşale yakarak polis ve hükümet aleyhine slogan attı.

Öte yandan, maden kazasında ölen işçileri temsilen bir katılımcı, sırtında kanat bulunan kostümle kutlamalara katıldı. Bazı katılımcılar özçekim yaptı.

Sıhhiye'deki kutlama nedeniyle meydana açılan güzergahlarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kutlama öncesinde Sıhhiye Meydanı yaya ve araç trafiğine tamamen kapatılarak, dedektör köpekleriyle çevrede arama yapıldı.

Emniyet yetkilileri, Sıhhiye Meydanı ve çevresinde yaklaşık 2 bin polisin görev yaptığını, kutlamalara 10 bin civarında katılım olduğunu bildirdi.

Konya

Memur-Sen ve Hak-İş konfederasyonları, 1 Mayıs’ı “Daha Güçlü Demokrasi İçin Yeni Anayasa” sloganıyla Konya’da kutladı.

Konya Şehir Meydanı’nda düzenlenen kutlamalara, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Hak-İş ve Memur-Sen’e üye sendikaların yönetim kurulu üyeleri, binlerce sendika üyesi işçi ve memur ile vatandaşlar katıldı.

Kutlama programının yapılacağı meydana gelen işçiler, arama noktalarından geçerek alana girdi. Bazı işçiler, eşleri ve çocuklarıyla alana geldi. Kutlamalara gelenlere simit ve su ikram edildi.

Sendikaların üyeleri gruplar halinde davul, zurna eşliğinde yerlerini aldı. İşçiler, "Bize her yer Taksim", "Geçici işçiye kadro istiyoruz", "Daha güçlü demokrasi için yeni anayasa", "Taşerona kadro, iş cinayetine son" dövizleri taşıdı. Kutlamada, pankart açılmasına izin verilmedi.

Programın resmi açılışı öncesi işçi ve memurlar davul, zurna eşliğinde halay çekti.

Zonguldak

Türk-İş'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Zonguldak'ta kutlama kararı doğrultusunda farklı illerden gelen işçiler kortej alanında toplandı. Düzenlenen yürüyüşte çevrede bulunan vatandaşlar ile HDP korteji arasında, Türk bayrağı tartışması yaşandı.

40 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliğinde, HDP’nin kortejinde Türk bayrağı olmaması sebebiyle çevrede bulunan vatandaşlar ıslıklarla HDP’lilere tepki gösterdi. Vatandaşların “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganlarına HDP’liler “Faşizme karşı omuz omuza” sloganıyla cevap verdi. Kısa süreli gerginlik polisin araya girmesiyle sona erdi.

Kutlamalar kapsamında, çeşitli sendikalara üye işçi grupları toplandıkları Zonguldak Şehir Terminali önünden Madenci Anıtı'na kadar kortej eşliğinde yürüdü. Güvenlik tedbirleri kapsamında Ankara ve çevre illerden yapılan takviyelerle binin üzerinde polis ile özel harekat ekibinin görev aldığı kutlamalarda, polis helikopterinin yanı sıra olası provokasyonlara karşı işçileri korumak amacıyla 2 panzer ve 3 TOMA hazır bulundu.

İstanbul’da 1 Mayıs, Taksim engeli ve polis müdahalesiyle geçse de Türkiye genelinde renkli kutlamalara sahne oldu. Türk-İş, 1 Mayıs kutlamalarını on bin madencinin çalıştığı Zonguldak’a taşıdı. Memur-Sen ve Hak-İş ise kutlamalarını Konya’da yaptı. Adana’da bir vatandaş polislere gülsuyu sıktı. İşte il il Türkiye’den 1 Mayıs manzaraları:

Ankara

Başkentte Sıhhiye Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan gruplar, 3 kontrol noktasında yapılan üst aramasıyla meydana alındı.

Tarihi tren garının önünde toplandıktan sonra kortej oluşturarak, slogan ve şarkılar eşliğinde yürüyen gruplar, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi önüne ulaştıktan sonra, 3 kontrol noktasında yapılan üst aramasıyla miting alanına girdi. Bazı grupların üst araması yaptırmak istememesi üzerine polis, çoğunluğu gençlerden oluşan grupların kontrollü olarak geçişlerine izin verdi.

Kontrol noktasından geçişler sırasında bazı kişilerin polis bariyerlerini tekme atarak yıkmaya çalıştıkları gözlendi, bazıları da meşale yakarak polis ve hükümet aleyhine slogan attı.

Öte yandan, maden kazasında ölen işçileri temsilen bir katılımcı, sırtında kanat bulunan kostümle kutlamalara katıldı. Bazı katılımcılar özçekim yaptı.

Sıhhiye'deki kutlama nedeniyle meydana açılan güzergahlarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kutlama öncesinde Sıhhiye Meydanı yaya ve araç trafiğine tamamen kapatılarak, dedektör köpekleriyle çevrede arama yapıldı.

Emniyet yetkilileri, Sıhhiye Meydanı ve çevresinde yaklaşık 2 bin polisin görev yaptığını, kutlamalara 10 bin civarında katılım olduğunu bildirdi.

Konya

Memur-Sen ve Hak-İş konfederasyonları, 1 Mayıs’ı “Daha Güçlü Demokrasi İçin Yeni Anayasa” sloganıyla Konya’da kutladı.

Konya Şehir Meydanı’nda düzenlenen kutlamalara, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Hak-İş ve Memur-Sen’e üye sendikaların yönetim kurulu üyeleri, binlerce sendika üyesi işçi ve memur ile vatandaşlar katıldı.

Kutlama programının yapılacağı meydana gelen işçiler, arama noktalarından geçerek alana girdi. Bazı işçiler, eşleri ve çocuklarıyla alana geldi. Kutlamalara gelenlere simit ve su ikram edildi.

Sendikaların üyeleri gruplar halinde davul, zurna eşliğinde yerlerini aldı. İşçiler, "Bize her yer Taksim", "Geçici işçiye kadro istiyoruz", "Daha güçlü demokrasi için yeni anayasa", "Taşerona kadro, iş cinayetine son" dövizleri taşıdı. Kutlamada, pankart açılmasına izin verilmedi.

Programın resmi açılışı öncesi işçi ve memurlar davul, zurna eşliğinde halay çekti.

Zonguldak

Türk-İş'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Zonguldak'ta kutlama kararı doğrultusunda farklı illerden gelen işçiler kortej alanında toplandı. Düzenlenen yürüyüşte çevrede bulunan vatandaşlar ile HDP korteji arasında, Türk bayrağı tartışması yaşandı.

40 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliğinde, HDP’nin kortejinde Türk bayrağı olmaması sebebiyle çevrede bulunan vatandaşlar ıslıklarla HDP’lilere tepki gösterdi. Vatandaşların “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganlarına HDP’liler “Faşizme karşı omuz omuza” sloganıyla cevap verdi. Kısa süreli gerginlik polisin araya girmesiyle sona erdi.

Kutlamalar kapsamında, çeşitli sendikalara üye işçi grupları toplandıkları Zonguldak Şehir Terminali önünden Madenci Anıtı'na kadar kortej eşliğinde yürüdü. Güvenlik tedbirleri kapsamında Ankara ve çevre illerden yapılan takviyelerle binin üzerinde polis ile özel harekat ekibinin görev aldığı kutlamalarda, polis helikopterinin yanı sıra olası provokasyonlara karşı işçileri korumak amacıyla 2 panzer ve 3 TOMA hazır bulundu.

Batman

1 Mayıs Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ayrıca Batman'da gerçekleşen bir bölge mitingiyle de kutlanıyor.

DİSK , KESK, TMMOB ve TTB'nin düzenlediği bölge mitingi için Farabî Meydanı'na yürünüyor. Bölge kentlerinden on binlerce kişi katılıyor.

İzmir

İzmir'de emekçiler Basmane'de toplandı ve Gündoğdu Meydanı'a yürüyüşe geçti.

Komünist Parti de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Gündoğdu'ya doğru yürümeye başladı.

İzmir'de kutlamaların merkezi Gündoğdu Meydanı.

Türk-İş, TMMOB, İzmir Tabip Odası ve Kamu-İş temsilcilerinden oluşan 2015 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs kutlamalarının saat 13.00'te başlayacağını duyurmuştu.

Ordu

Ordu’da saat 11’de başlayan 1 Mayıs yürüyüşü Atatürk parkında son buldu. Burada yapılan konuşmaların ardından eylem halaylar ve horonlar oynanarak sürdü.

Trabzon

Trabzon'da bir grup 1 Mayıs kortejine saldırdı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Hakkari

Emek ve Demokrasi Platformu organizasyonunda Hakkari'de düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları için emekçiler ve halk sabah saatlerinde Hakkari Devlet Hastanesi karşısında toplandı.

Kortej halinde çevre yolundan yürüyüşe geçerek kutlamanın yapılacağı VEDAŞ İl Müdürlüğü binasının önüne gelindi.

Yüzlerce insan 'Bî Gîyana 1 Gulanê em Jiyana Nu Wedixunîn’ Kobanê – Taksim ‘1 Mayıs ruhuyla yeni yaşamı örüyoruz’ 'Lice Gezi Meskan' yazılı pankartın arkasında yürüdü.

Hakkari’deki 1 Mayıs Kutlamalarına HDP Hakkari Milletvekili adayı Nihat Akdoğan, HDP İl Eş Başkanları Rahmi Temel ve Zeynep Besi Dara, DBP İl Eş Başkanları Musa Çiftçi ve Berivan Akboğa, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Dilek Hatipoğlu, Hakkari Kent Konseyi Eş Sözcüsü Perihan Kahraman, barış anneleri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile yaklaşık bin emekçi katıldı.

Hakkari, Çukurca

Çukurca'daki kutlamalara halkın yanında milletvekili adayları Çukurca Belediyesi eş başkanları Servet Tunç ve Hilal Duman ile çok sayıda sendika üyesi de katıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan PTT Şubesi önünde başlayan yürüyüş belediye binası önündeki alana kadar devam etti.

Burada yapılan çeşitli konuşmaların ardından kutlamalar müzik eşliğinde devam etti. İki saat süren kutlamaların ardından kitle sessiz bir şekilde dağıldı.

Artvin

Hopalılar, yanmış köprü mevkinde toplanarak Metin Lokumcu Meydanı'na yürüdü.

Rize

Rize’nin Fındıklı ilçesinde 1 Mayıs yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklaması okundu ve horonlar çekilmeye başlandı.