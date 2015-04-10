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AKP seçim kampanyasında değişiklik: Erdoğan miting yapmayacak

Erdoğan’ın bu kararı, Başbakan Davutoğlu’nun mitinglerine alternatif olarak görünmemesi için aldığı belirtiliyor

10 Nisan 2015 11:48

AKP’de milletvekili listeleri hazırlandıktan sonra ‘taban ile adaylar’ arasında bağ kurabilmek için seçim kampanyasında yeni adımlar planlanıyor. Kampanyada, her iki kesimin ilişkisini kurmak için üç dönemlik milletvekillerinden yararlanılacak. Kampanyadaki en önemli değişiklik ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın miting programından vazgeçmesi oldu. Erdoğan’ın 81 ile teşekkür mitingleri düzenleme kararı, AKP’nin seçim kampanyası gereği revize edildi.

Hürriyet'ten Sefa Özkaya'nın haberine göre, Erdoğan önceden söz verdiği birkaç mitingden sonra seçimlere kadar miting düzenlemeyecek. Parti tabanının, aynı ilde, farklı tarihlerde iki mitinge katılmasının zor olduğu, bunun da meydanların zayıflamasına neden olacağı analizi yapıldı. Erdoğan’ın bu kararı, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun mitinglerine alternatif olarak görünmemesi için aldığı belirtiliyor. Erdoğan’ın mesajlarını televizyon programlarıyla vereceği belirtiliyor.

 

Deneyimliler sahaya

 

Partinin deneyimli isimlerinin üç dönem kuralı nedeniyle siyaset dışı kalması yüzünden, taban ile adaylar arasında ilişki kurulması gerekeceği değerlendirmesi yapıldı. Davutoğlu, üç dönemlik milletvekilleriyle yemekte bir araya gelecek. Seçim kampanyalarında aktif rol almalarını isteyecek. Ancak son dönemde, parti politikalarının dışında tutulan üç dönemliklerden bir kısmının küskün olduğu ve kampanyada aktif rol almayı tercih etmeyecekleri de ifade ediliyor.

 

Oy stratejisi

 

Parti kurmaylarının yaptığı son toplantıda, partinin oy oranı ve HDP’nin barajı aşma olasılığı da değerlendirildi. Partinin oy oranında son aylarda düşüş olduğu, yapılan son anketlerde ise HDP’nin sınırda barajı aştığının görüldüğü öğrenildi. Parti, HDP’nin barajı aşmasını önlemek için yeni yöntemler planlıyor. Kampanya buna göre yeniden kurgulanırken, AK Parti’nin oyunu yüzde 47’de tutmanın başarı olacağı dile getiriliyor. AK Parti, seçim sonuçlarının Meclis’te başkanlık sistemi değişikliği için gerekli olan 367 oyu değil, anayasa değişikliğini referanduma götürecek 330 oyu bulmayı bile yeterli buluyor.

 

Berat Albayrak 3 gün kala

 

Kulislerde en çok konuşulan adaylık ise Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak oldu. Berat Albayrak’ın evraklarının Genel Merkez’e, listelerin verilmesine üç gün kala gönderildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı’nın damadı olan Albayrak’ın yeri, önce İstanbul 1’inci Bölge, 1’inci sıra olarak düşünüldü. Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığından önceki yeri olan bu sıraya konulmasının yanlış yorumlanacağı endişesiyle Albayrak 6’ncı sıraya kaydırıldı.

 

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