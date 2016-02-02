Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şartını reddeden Leyla Zana yemin etmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmek için "önce yemin etsin" dediği Leyla Zana kararını verdi. Milletvekili maaşı alamayan ve diğer özlük haklardan da yararlanamayan Zana, yemin etmeyecek.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etmişti. Erdoğan ve Zana arasındaki görüşmede Güneydoğu'daki operasyonları durdurmak, Abdullah Öcalan ile görüşmelerin tekrar başlaması ve çözüm süreci masasının yeniden kurulması konularının masaya yatırılması bekleniyordu.

Erdoğan şart koşmuştu

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Leyla Zana'ya şart koşarak, "Öncelikle şunu söyleyeyim, burada birinci derecede bir defa yeminini yapması lazım. Parlamentoda yemini yapmadıktan sonra zaten böyle bir kabul söz konusu olmaz. Ancak geçenlerde -yanındaki danışmanı veyahut da özel kalemi bilemiyorum-, özel kalemimi arayarak söylediği bazı şeyler var, yani eğer kendisi görüşmelerini bu başlıklar altında düşünüyorsa zaten gelmesine de gerek yok" şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu.

Zana Demirtaş ile görüştü

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Zana, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la Meclis'te bir görüşme gerçekleştirdi. Demirtaş, parti olarak Zana'nın her türlü kararının arkasında olacaklarını söyledi.

Yemin etmeyecek

Tavrında ısrarcı olan Zana'nın ise "yeminde eksik veya yanlış olmadığı" görüşünde olduğu ve tekrar yemin etmiyeceği belirtiliyor. Yemini geçersiz sayılan Zana milletvekili maaşı alamıyor ve diğer özlük haklarda da yararlanamıyor.