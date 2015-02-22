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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Şah telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'i arayarak Şah Fırat operasyonu için tebrik etti

22 Şubat 2015 11:55

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’na yapılan operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, operasyonu bizzat takip ettiğini belirterek, “Her türlü takdirin fevkindeki bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Hükümetimizi ve Silahlı Kuvvetlerimizi, şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum” dedi.

Hürriyet'ten Sefa Özkaya'nın haberine göre, Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nun yeri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı başarılı bir operasyon neticesinde değiştirilmiş bulunmaktadır. Sevk ve idaresini bizzat takip ettiğim, Sayın Başbakanımızın ve Genel Kurmay Başkanımızın harekat merkezinden bizzat yürüttüğü bu operasyon, ecdadımızın bizlere emaneti olan Süleyman Şah Türbesini, savaş şartlarının hakim olduğu Suriye’de daha güvenli bir mevkiye nakletmeyi amaçlamıştır.

Gece boyu gerçekleştirilen Şah Fırat operasyonuyla, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’ndaki tüm emanetler ve orada görev yapan askerlerimiz, salimen ülkemize getirilmiş bulunmaktadır. Operasyon, devletimizin kararı ve uygulamasıyla başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Süleyman Şah’ın naaşı, askerlerimiz tarafından kontrol altına alınan ve şu anda bayrağımızın dalgalandırıldığı, Suriye sınırları içinde sınırımıza 200 metre mesafede bulunan Eşme bölgesine nakl-i kubur ile getirilecektir.

Daha önce iki defa yeri değiştirilmiş olan Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu, yine uluslararası hukuk ve anlaşmaların bir gereği olarak yeni mekanında bayrağımızı dalgalandırmaya ve ecdadımızın hatırasını yaşatmaya devam edecektir. Herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı operasyon sırasında, kaza sonucu bir askerimiz şehit düşmüştür. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Her türlü takdirin fevkindeki bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Hükümetimizi ve Silahlı Kuvvetlerimizi, şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum."

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