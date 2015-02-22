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Dünya

'Şah Fırat operasyonu' dış basında

TSK'nın Süleyman Şah Karakolu'na yaptığı operasyon yabancı ajanslar tarafından son dakika gelişmesi olarak duyuruldu

22 Şubat 2015 11:44

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), IŞİD tarafından kuşatıldığı iddiaları olan Türkiye sınırları dışındaki tek Türk toprağı Suriye içindeki Süleyman Şah Saygı Karakolu ve Türbesi’ne bu sabaha karşı 50 tankla 750 askerle gerçekleştirdiği 'Şah Fırat operasyonu' yabancı ajanslar tarafından son dakika gelişmesi olarak duyuruldu.

Dış basında yer alan haberler şöyle:

AFP: Türk birlikleri IŞİD’in kontrolünde olan Suriye topraklarındaki Osmanlı türbesinde görev yapan askerlerini tahliye etti. 700 askerden oluşan Türk birlikleri cumartesi gecesi Suriye topraklarına girerek IŞİD’in tehdidi altındaki askerlerini ülkeye geri getirmek üzere operasyon yaptı.

Reuters: Türk ordusu 39 tankın da dahil olduğu 100 askeri araçla Suriye’ye girerek gece saatlerinde başlattığı operasyonla Süleyman Şah Türbesi’ndeki askerlerini tahliye etti. Operasyonu Başbakan Davutoğlu açıkladı.

AP: Türkiye gece yarısı Suriye’ye başlattığı operasyonla Osmanlı türbesini koruyan askerlerini tahliye etti. Ordudan yapılan açıklamada bir askerin ‘kaza sonucu’ hayatını kaybettiğini açıkladı. Başbakan Davutoğlu ise türbenin Suriye’de yeni bir yere nakledileceğini söyledi. 

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