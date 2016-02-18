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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı sonrası gözaltı sayısı 14'le kalmayacak, devamı gelecek

"PKK, PYD bu işle bağlantılarının olmadığını söylese de saldırının bunlara ait olduğu belgeleriyle ortaya çıktı"

18 Şubat 2016 14:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Ankara'da gerçekleşen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin, "Saldırı sonrası gözaltı sayısı 14'le kalmayacak, devamı gelecektir" dedi.

Genelkurmay'da konuşan Erdoğan, "Gerek PKK, gerekse PYD; her ne kadar başında olanlar bu işle bağlantılarının olmadığını söylese de saldırı belgeleriyle tespit edilmiştir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'de son dönemde cereyan eden terör  eylemleri karşısındaki operasyonlarımız  neticesini vermektedir. Bu aldığımız neticeler, özellikle ülkemizde ağırlıklı olarak bölge halkında olumlu neticeler vermektedir. İşin kökenine indiğimizde burada ulusal olmaktan öte, ulusal ve uluslararası bir terör boyutuna bu işin ulaştığını anlıyoruz. Gerek PKK gerekse PYD, her ne kadar bu işin kendileriyle alakalı olmadığını söylüyorsa da tüm istihbarat örgütlerimizin elde ettiği belgelerde saldırının bunlara ait olduğu ortaya çıkmıştır.

Zincir sökülmeye başlamıştır. 14 kişi gözaltındadır. Bu 14'le kalmayacak, gerisi de gelecektir. Çünkü bu işin uzantıları içerde ve dışarda olduğu görülmüştü, görülmektedir. Bu işi uluslararası camiada, bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde PYD ve YPG ile bağlantısını, Türkiye'deki PKK'yla ne kadar bağlantılı olduğunu söylediğimiz ama inandırammadığımız dostlarımıza anlatacağız. Sorumluluk mevkiinde olanlar bunu kabul etmemiş olabilirler. Ama biz yine söylemeye devam edeceğiz. Bizim bu haklı iddialarımızı, belgelerimizi dünya kabul edecektir."


 

 

 

 

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