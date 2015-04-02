Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen savcının taziye evinde konuştu: Cübbeli aranmaz diyorlar, bal gibi aranır

Berkin Elvan soruşturmasını da yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın dün Çağlayan Adliyesi'ndeki rehine kriinde öldürülmesinin ardından taziye evine giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, burada kurulan ses sistemiyle bir konuşma yaptı.

Erdoğan, konuşmasında saldırıyı düzenleyen iki eylemcinin adliyeye avukat cübbesiyle girdiği iddialarıyla ilgili olarak, "Şunu bilmenizi istiyorum, bugün buradaki tablo, arkasından Vatan Caddesi'ndeki tablo, bizlere bir şeyler noktasında tabii ki çok daha hassas olmamızı gerektiriyor. Onun için de 'Efendim bunlar cübbeli, cübbeli aranmaz'... 'Bal gibi de aranır' diyeceğiz ve tedbirlerini alacağız" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkenin huzuruna, refahına kast edenler bu ülkede inşallah arzu ettikleri o tabloyu bulamayacaklar, ben buna inanıyorum. Bizim buna fırsat vermemiz lazım. Demek ki daha farklı tedbirler almamız lazım. Şunu bilmenizi istiyorum, bugün buradaki tablo, arkasından Vatan Caddesi'ndeki tablo, bizlere bir şeyler noktasında tabii ki çok daha hassas olmamızı gerektiriyor. Onun için de 'Efendim bunlar cübbeli, cübbeli aranmaz'... 'Bal gibi de aranır' diyeceğiz ve tedbirlerini alacağız. Gün birlik, beraberlik günüdür. Milletimizin başı sağ olsun diyorum."