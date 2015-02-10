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Politika

'Cumhurbaşkanı Erdoğan Küba'ya bir değil iki cami istiyor'

Küba basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretin cami pazarlığına dönüşmeye başladığını belirtti

10 Şubat 2015 21:07

Küba'nın önde gelen gazetelerinden Diario Cuba, Erdoğan’ın ziyaretine geniş şekilde yer vererek, "Türk Cumhurbaşkanının Küba’ya bir değil iki cami inşa etmek için" geleceğini yazdılar. Gazeteler, Küba’ya cami inşasının Türkiye ile Küba arasında kurulması planlanan ekonomik ve siyasi ilişkilerin önüne geçmeye başladığına dikkat çektiler.

Küba basınına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Küba Devlet Başkanı Raul Castro ile olan görüşmesinde Cami inşası önemli bir yer tutacak.

 

Havana ve Santiago'ya cami

 

DHA'nın haberine göre, iki ülke arasındaki resmi görüşmelerde bu konunun da masaya yatırılacağını öne süren gazeteler Türklerin camilerden birini başkent Havana’ya diğerini ise Santiago’ya inşa etmek istediğini belirttiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Amerika’yı Kristof Kolomb’dan önce Müslüman denizciler keşfetti” diyen siyasi bir lider olarak da tanıtan ülke basını bu açıklamaların yarattığı polemiklere de geniş şekilde yer verdiler.

Küba’da yayınlanan gazeteler ayrıca Erdoğan’ın geniş bir biyografisini de yayınlayarak bu liderin Türkiye’de halk oylaması ile seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğuna dikkat çektiler.

Martinonoticias gazetesi, “Erdoğan Küba’yı iki cami inşa etmek umuduyla ziyaret ediyor” başlığı ile yayınladığı haberinde Türk Cumhurbaşkanı'nın, Başkomutan Raul Castro ile üst düzey görüşmeler yapacağını yazdı. Cubanet internet gazetesi ise “Türk Cumhurbaşkanı Havana’ya geliyor” başlığını kullanarak Erdoğan’ın ziyaretine Türk heyetinden önemli kişilerin eşlik ettiğine işaret etti.

Diario Cuba gazetesi de “Erdoğan Küba’yı ziyaret ediyor. Şimdi de iki cami istiyor” başlığını attı. Gazete, Türk Cumhurbaşkanı'nın Latin Amerika ülkelerine yaptığı ziyarete Kübayı’da eklediğine dikkat çekerek burada kalacağı süre içinde cami inşasının da ele alınacağını ifade etti.  

 

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