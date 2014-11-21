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ABD'li tarihçi: Kolomb'un 'cami gibi' dediği dağ Küba'da değil, Bahamalar'da

ABD’li tarihçi Gary Knight, yeni çıkan kitabı 'Unutulan Kardeşler'de Amerika kıtasının keşfini anlattı

21 Kasım 2014 09:41

ABD’de yayınlanmış “Unutulan Kardeşler” isimli kitabında Amerika kıtasının keşfini anlatan ABD’li tarihçi Gary Knight, “Kolomb bir camiden söz ediyor. Güzel tepenin küçük bir camiyi andırdığını yazıyor. Kolomb burayı İspanya’daki ‘Âşıklar Kayası’na benzetiyor” diyor. Knight, bu yerin aslında Küba’da değil, Bahamalar’da olduğunu da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Amerika’yı Müslümanlar keşfetti” açıklamasının ardından başlayan tartışmalara Amerikalı tarihçi Gary Knight da katıldı.

Knight, Amerika’yı keşfeden Kristof Kolomb’un anılarında Küba’da cami gördüğüne yönelik bir şey olmadığını, ancak Cenovalı kâşifin gördüğü bir tepenin şeklini camiye benzettiğini ifade etti. Knight, bu yerin Küba’da değil Bahamalar’da olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD’de yeni piyasaya çıkan “Forgotten Brothers” (Unutulan Kardeşler) isimli kitabı ile Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfinde büyük rol oynayan Pinzon kardeşleri anlatan yazar Gary Knight, Hürriyet’ten Razi Canikligil’e yaptığı açıklamada “Evet, Kolomb, anılarında bir camiden söz ediyor. Ancak, cami gördüğünü değil, zirvedeki bir tepenin güzel ve küçük bir camiyi andırdığını yazıyor. Ayrıca, burası Küba’da değil, Bahamalar’da. Kolomb, günlüklerinde tarif ettiği zirveyi İspanya’daki Âşıklar Kayası’na benzetiyor” dedi.

Kolomb’un notlarının çok net ve açık olduğunu belirten Knight, günlüklerin orijinallerinin korunduğunu, Latince bilen herkesin bunun kopyalarını rahatlıkla okuyabileceğini de belirtti.

Kolomb üzerine 15 yıl boyunca sürdürdüğü araştırmalarda Müslümanların Amerika kıtasını keşfettiğine dair hiçbir bulguya rastlamadığı söyleyen Knight, Piri Reis’in çizdiği haritayı bildiğini, ancak bunun keşiften yıllar sonra, topladığı diğer haritaları inceleyerek hazırladığını, gidip görerek çizmediğini, buna rağmen çok büyük bir önemi olduğunu belirtti.

 

Pinzon kardeşler keşfetti

 

Kitabında, Kolomb’un Pinzon kardeşler sayesinde Amerika kıtasına vardığını, ancak neyi keşfettiğinin farkına bile varmadığını, Pinzon kardeşler olmasa bunu başaramayacağını yazan Knight, İspanyolların sadece iyi vizyonu olan Kolomb’a güvenmediklerini, her biri kendini kanıtlamış birer denizci olan Pinzon kardeşler sayesinde mürettebatın bu keşfe katıldığını ifade etti. Kolomb’un amacının altın kaynaklarını bulmak olduğunu, halbuki Pinzon kardeşlerin ana kıtayı bulmak için çaba sarf ettiğini de belirten Knight, Kolomb’un gemisi Santa Maria’nın kayalıklara vurup batması sonrasında Pinzon kardeşlerin kendisini yalnız bırakmadığını ve onlar sayesinde İspanya’ya dönebildiğini kaydetti. Knight, yazılı tarihin Martin ve Vicento Pinzon kardeşleri hatırlamadığını ve bunun büyük haksızlık olduğunu anlattı.

 

Erdoğan ne demişti

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’da yaşayan tarihçi Fuat Sezgin’e dayanarak “Kolomb’dan 314 sene önce 1178’de Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmışlardır. Kristof Kolomb’un hatıralarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahsedilmektedir. Kübalı kardeşimle bunu konuşuruz. O dağın tepesine bir cami bugün de yakışır” ifadelerini kullanmıştı.

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