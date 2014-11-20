İspanyollar Kolomb’un Türk olma olasılığını 'tartıştı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika’nın kâşifi Kristof Kolomb ile ilgili sözleri İspanya’da seminer konusu oldu. İspanya’nın dünyaca ünlü Salamanca Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümü Türkiye’de son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini konu alan bir seminer düzenleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konumunu tartıştı. Seminere çok sayıda profesör ve öğrenci katıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, seminere damgasını vuran olay, Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği ve büyük tartışmaya konu olan “Amerika kıtasını Müslümanlar keşfetti” açıklaması oldu. Katılımcılardan birinin, “Kolomb’un Türk olma olasılığı var mı” sorusu uzun süre gülüşmelere yol açtı. Kolomb’dan önce bu kıtaya ayak basanların olduğu tezinin doğru olmasına rağmen ispata gerek duyulduğu vurgulanan seminerde, “Burada önemli olanın Amerika’ya ilk ayak basanın kim olduğu değil Kolomb’un ayak bastığında bunu onaylatmasıdır” denildi.

'Türkiye batıdan uzaklaştı'

Seminerin modetörlerinden Hukuk profesörü Juan M. Bautista, seminer başlığı olarak Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini seçmelerindeki amaçlarının AKP’nin iktidara gelmesi ile başlayan değişim olduğunu söyledi. Bautista, Türkiye’nin Erdoğan ile birlikte radikal bir döneme girdiğini, batıdan uzaklaşarak doğuya daha fazla entegre olmaya başladığını vurguladı. Türkiye’nin Avrupa için çok önemli bir ülke olduğunun da altını çizen Bautista, Türkiye ve Erdoğan’ın yaptıklarının İspanyol araştırmacılar için cazip bir konu olduğunu hatırlattı.