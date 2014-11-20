T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanyollar Kolomb’un Türk olma olasılığını 'tartıştı'

İspanya'da düzenlenen bir konferansta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'nın keşfi üzerine söyledikleri gündemdeydi

20 Kasım 2014 15:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika’nın kâşifi Kristof Kolomb ile ilgili sözleri İspanya’da seminer konusu oldu. İspanya’nın dünyaca ünlü Salamanca Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümü Türkiye’de son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini konu alan bir seminer düzenleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konumunu tartıştı. Seminere çok sayıda profesör ve öğrenci katıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, seminere damgasını vuran olay, Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği ve büyük tartışmaya konu olan “Amerika kıtasını Müslümanlar keşfetti” açıklaması oldu. Katılımcılardan birinin, “Kolomb’un Türk olma olasılığı var mı” sorusu uzun süre gülüşmelere yol açtı. Kolomb’dan önce bu kıtaya ayak basanların olduğu tezinin doğru olmasına rağmen ispata gerek duyulduğu vurgulanan seminerde, “Burada önemli olanın Amerika’ya ilk ayak basanın kim olduğu değil Kolomb’un ayak bastığında bunu onaylatmasıdır” denildi.

 

'Türkiye batıdan uzaklaştı'

 

Seminerin modetörlerinden Hukuk profesörü Juan M. Bautista, seminer başlığı olarak Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini seçmelerindeki amaçlarının AKP’nin iktidara gelmesi ile başlayan değişim olduğunu söyledi. Bautista, Türkiye’nin Erdoğan ile birlikte radikal bir döneme girdiğini, batıdan uzaklaşarak doğuya daha fazla entegre olmaya başladığını vurguladı. Türkiye’nin Avrupa için çok önemli bir ülke olduğunun da altını çizen Bautista, Türkiye ve Erdoğan’ın yaptıklarının İspanyol araştırmacılar için cazip bir konu olduğunu hatırlattı.

ETİKETLER

kristof kolombtürkiyetürkrecep tayyip erdoğanamerikakeşifkaşifmüslümandoğubatısalamancaüniversitetartışmakonferansjuan m bautistaprofesörsorugülüşme

İlgili Haberler

Erdoğan: Amerika'yı Kristof Kolomb değil, 1178'de Müslümanlar keşfetti

'Kristof Kolomb'un bahsettiği Küba'daki o dağın tepesine bir cami yakışır'

'Bir Müslüman Amerika'yı keşfedemez mi, inanmayanların özgüveni eksik'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan okulların toplu açılış töreninde halka seslendi

Zaytung: Erdoğan'ın 'Kolomb çıkışı' Ortadoğu'da 'git biraz da Güney Amerika'yla uğraş ya' sevinci yarattı!

'Bağdadi: Sırf iş çıkarıyo yemin ederim ya... Hadi şimdi işin yoksa kalk Küba'ya git, cami kalıntılarını patlat...'

"Müslümanlar 'Amerika'yı biz keşfettik' diye övüneceğine bilimden nasıl koptuklarını sorgulamalı"

Taha Akyol: Kıta keşfetmek, sonucunu doğuran yolculukları Kolomb'un yaptığı ortada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24