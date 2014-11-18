Zaytung: Erdoğan'ın 'Kolomb çıkışı' Ortadoğu'da 'git biraz da Güney Amerika'yla uğraş ya' sevinci yarattı!

Güncel haberleri mizahi bir dille ele alan “Dürüst, tarafsız ve ahlaksız” haber sitesi “Zaytung”, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Amerika'yı Müslümanlar keşfetti” ve “Küba'nın tepesine cami yakışır” sözleri üzerine ulusal ve uluslarası basında başlayan tartışmaları ti'ye aldı.

Zaytun'gun internet sitesinde "Ortadoğu'da Erdoğan Coşkusu: ''Hah şöyle, biraz da Güney Amerika'yla falan uğraş ya...'' yayımlanan haberde, Ortadoğu liderlerinin görüşleri de mizahla ele alındı.

Erdoğan'ın "Kristof Kolomb" çıkışını ti'ye alan Zaytung haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamaların yankısı sürerken, sürpriz gelişme Ortadoğu'da sevinçle karşılandı. Amerika kıtasını Kristof Kolomb'dan önce Müslümanların keşfettiğini ve Küba'da bir tepeye camii yapılması gerektiğini belirten Erdoğan'a Suudi Arabistan'dan İsrail'e dek bir çok Ortadoğu ülkesinin lideri tam destek verirken, Amerika kıtasına yönelik bu ilginin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi ortak temenni olarak dile getirildi.

İlk açıklama süpriz bir isimden

Konuyla ilgili olarak ilk destek açıklaması ise sürpriz bir liderden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan geldi. Bu öğlen saatlerinde Suriye Devlet Televizyonu'na konuşan Esad, "İşte bu ya! Sınırların kalktığı, adeta küçük bir köy haline gelen dünyamızda illa sınır komşunla ilgileneceksin diye bir şey yok. Bunun Kübası var, Perusu var, Bolivyası var.. Varoğlu var yani, illa Irak-Suriye-İsrail takılmamak lazım..." sözleriyle Erdoğan'ın okyanus ötesindeki İslam izleri araştırmasının sonuna kadar arkasında olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarının bir süredir pek iyi olmadığını hatırlatan Beşar Esad, şöyle devam etti:

"Ancak bu mesele ayrı, bu mesele kişisel çatışmaların çok ötesinde. Amerika'yı tam hangi yılda, kimler keşfetti? Küba'da bundan 1000 sene önce camii var mıydı yok muydu? Bunlar hepimizin kaderini değiştirecek bilgiler. Şayet bu gerçekleri ortaya çıkarmayı başarısa bizzat ben Şam'ın anahtarını kendisine takdim edeceğim. Size bir şey söyliym mi? Şöyle bi 3-4 sene başka hiçbir şeyle uğraşmadan zamanını buna harcasa kesin de yapar bence. Yeter ki azmetsin, iyi konsantre olsun..."

Ortadoğu tek yürek oldu

Suriye'den gelen bu açıklamaların ardından bölgedeki diğer ülkelerden de Erdoğan'a peşpeşe destek mesajları yağmaya başlarken, şu ana dek Ankara'ya ulaşan kimi açıklamalar ise şöyle:

Suudi Arabistan Kralı Abdullah: "Benim tavsiyem Küba olayını çözdükten sonra bir de şu Aztek piramidlerini araştırsın. Oradan da güzel malzeme çıkacak gibi. Amerika kıtasını bu zamana kadar biz ihmal ettik ama işte dünya lideri olmak da böyle bir şey. Bence Sayın Erdoğan bütün işi gücü bırakıp oralara bi eğilse İslam'a çok büyük hizmet etmiş olur..."

İsrail Dışişleri Bakanlığı: "Valla Sayın Erdoğan, Sauron'un gözü gibi gerçekten. Kısa bir süreliğine bile başka bir yere dönmüş olmasını sevinçle karşılıyoruz. Gerekirse elimizde çok gizli olarak tuttuğumuz Kuzey Kutbu'nun Müslümanlarca keşfine ilişkin aşırı önemli belgeleri bile yayınlamaya hazırız..."

Irak Hükümeti: "Sayın Erdoğan'a yalnızca şu soruyu yöneltmek istiyoruz: Amerika'yı keşfeden Müslümanlar, Sünni miydi Şii miydi? Eveeet... En aşşa 1 hafta 10 gün daha onu oyalar bu..."

Mısır Hükümeti: "Konu Küba'ya yerleşen ilk Müslümanlara yönelik darbe yapan diğer Müslümanlara gelene kadar biz de destekliyoruz bu durumu. Ondan sonrasında işin ucu bize dönecek yine, keyifsizleşecek... Neyse gene de şu bikaç günün keyfini çıkaralım bari..."

IŞİD Lideri Bağdadi: "Sırf iş çıkarıyo yemin ederim ya... Hadi şimdi işin yoksa kalk Küba'ya git, cami kalıntılarını patlat..."

Okyanus Ötesi'nde gergin bekleyiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Ortadoğu ülkelerinden gelen bu desteğe karşın, Atlantik Okyanusu'nun diğer kıyısı Amerika kıtasında ise gergin bir bekleyiş hakim. Kanada'dan Peru'ya dek bir çok kıta ülkesi, "Hadi bu camidir, keşiftir falan neyse de yarın siestadan, içkimize kadar her şeye karışır bu adam" şeklinde endişelerini dile getirirlerken, gelişmenin sorumlusu olarak gözler Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrilmiş durumda.

Açıklamaların ardından olağanüstü gündemle toplanan Latin Amerika Ülkeleri Entegrasyon Birliği (LAILA) adına bir açıklama yapan Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner, "Kesin Fethullah Gülen'i vermediniz diye oldu bunlar biliyosunuz di mi? Bize ne abi, verin gitsin yani! Buyrun, sizin yüzünüzden başımıza iş aldık..." sözleriyle ABD Hümüketi'ne yüklenerek, kıtanın selameti açısından üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet etti.