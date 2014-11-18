Kolomb'un anılarını Türkçe'ye çeviren tarihçiden yanıt: Kristof Kolomb anılarında camiden söz etmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kristof Kolomb anılarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahseder" sözlerine tarihçi-yazar Özlem Kumrular, Kolomb'un anılarında "Güzel bir camiye benzeyen tepecik" ifadesinin geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Latin Amerika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Latin Amerika’nın İslam’la tanışması 12. yüzyıla kadar dayanır. Amerika’yı Kolomb değil 1178’de Müslümanlar keşfetti. 1178'te Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmıştı. Kristof Kolomb anılarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahseder. Ben şimdi Kübalı kardeşimle konuşurum. O dağın tepesine bir cami bugün de yakışır" demişti.

CNN Türk'te yayınlanan "Mirgün Cabas'la Her Şey" programına konuk olan Özlem Kumrular, Kristof Kolomb'un anılarında böyle bir şeyden söz etmediğini söyledi.



Kristof Kolomb'un anılarını Türkçe'ye kendisinin çevirdiğini belirten Özlem Kumrular, Kolomb'un anılarında "Güzel bir camiye benzeyen tepecik" ifadelerinin geçtiğini söyledi.