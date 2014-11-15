Erdoğan'ın 'Amerika'yı Müslümanlar keşfetti' ve 'Küba'nın tepesine cami yakışır' sözlerine kim, ne dedi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika kıtasını Kristof Kolomb’un değil, 1178’de Müslümanların keşfettiğini belirterek, “Kolomb Amerika kıtasını keşfetmeden İslam dini kıtada yayılmıştı” dedi. Ardından Kübalılara seslenen Erdoğan "O dağın tepesine bir cami bugün de yakışır. Yeter ki izin versinler' ifedelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine sosyal medyada Kristof Kolomb tartışması başladı.

1′inci Latin Amerika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi kapanış toplantısında konuşan Erdoğan, 1866’da 2 Osmanlı gemisinin, Basra’ya ulaşmak üzere İstanbul’dan ayrılarak yollarını kaybettiğini ve Brezilya sahiline vardıklarını belirterek, “Gemideki Abdurrahman Efendi yıllarca Brezilya’da kaldı ve yıllarca dolaşarak İslam’ı anlattı. Latin Amerika’nın İslam’la tanışması 12′nci yüzyıla kadar dayanır” dedi.

Erdoğan'ın Amerika kıtasını Kristof Kolomb’un değil, Müslümanların keşfettiğini ve İslam dininin kıtada yayıldığını belirterek, ‘Küba’nın tepesine cami yakışır’ demesine sosyal medya üzerinden yorumlar geldi. İşte ünlülerin attığı tweetler:

Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin Ekşi Sözlük yazarlarının yorumlarından bazıları şöyle:

ceka: Bu aralar gündemden düştüm, sevenlerim beni unutuyor; dur yeni trollükler yapayım da şunların çenelerini yorayım.

kaygılı tayyip beyanı.

bidonkafali: Doğru olabilecek önermedir. Neden? Amerika’yı keşfeden kolomb değildi. Amerika zaten keşfedilmişti üzerinde insanlar yaşıyodu lan! oradaki elemanlar nerden gitmişti oraya? kavimler göçü ile birlikte olduğuna inanılıyor. e o zaman türk olma ihtimalleri var yani biz keşfetmiş ama bizim haberimiz olmamış olabilir.

öyle de olsa öbür türlü de olsa bize giren çıkan nedir abi tarihçilik bu olmamalı.

menalques: Bu gidişle" dünya düzdür" noktasına gelmesi kaçınılmaz gözüken bir iyi saatte olsunlar açıklaması.

macabrex: "Adamlar uzaya çıkınca ben de onların eski buluşlarına konayım" düşüncesi ile hareket eden bir fırsatçının sözleri. ingilizler yeni bir şey bulursa kesin sanayi devrimine de sulanır bu.

yeopgijeogin geunyeo: Eeeyyy columbus ! sana mı kaldı Amerika'yı keşfetmek yahu ?

Not: Bilmeyenler için piri reis'in meşhur haritasının altında osmanlıca columbus'a ithaf vardır. yani onun haritasına dayanarak çizilmiştir.

hasanikisalakosmandort: Zaten kızılderililer de türk muhabbetinin bir üst leveli olan açıklama. evet kızılderililer hem müslüman hem de sünni idi.

jangling jack: Başlığa girip okumadan önce bi' meczup cümlesi gibi görünen bu beyanatın bi' ülkenin cumhurbaşkanına ait olması ne kadar üzücü. okuduktan sonra " ahh benim başörtülü Kübalı kardeşim ahhh" tepkisi verip 2 rekat namaz kıldım. allahu ekbar!

icli bir ezgi: Hep bizemi karışacaktı. simdi onlar düşünsün, anlasın bizi ne herseye karışılması neymiş. simdi sıra onlara.

He algı değiştirmeye çalışıyor yine ama. hep yaptıgı rutin seyler iste. bu kez bize degil sadece.

jean auguste dominique ingres: Tarihçilerin araştırmaması gereken iddia. zamanlarını daha değerli işlere harcasınlar.

libertar: "Amerika'yı müslümanlar keşfetti ama geri dönüp eski dünyadakilere haber vermedikleri gibi kısa sürede putperest olup alkole tütüne kubara vurup salsa çaça rumbayla günahtan günaha koştular." şeklinde devam ettirilirdiğinde biraz mantıklı geliyor aslında.