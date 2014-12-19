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Küba Ankara Büyükelçisi: Küba'da cami yapılacak

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals, Küba'da yaşayan 5 bin Müslüman olduğunu belirterek, Diyanet aracılığıyla cami yapılacağını söyledi

19 Aralık 2014 22:13

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals, 3 yıldır gündemde olan ve 11 milyonluk Küba'da bulunan 5 bin Müslüman'ın talebi doğrultusunda Havana'da cami yapılacağını söyledi.

NTV’nin canlı yayınında Can Ertuna’nın sorularını yanıtlayan Alberto Gonzales Casals, tarihi tartışmaya girmek istemediklerini dile belirterek, cami konusunun daha önce gündeme geldiğini ifade etti.

 

Diyanet cami inşaatına yardım edecek

 

Casals, şunları söyledi: "İki yıl önce Küba’daki Müslüman toplumdan böyle bir talep gelmişti. Biz laik bir ülkeyiz. Bütün farklı dinlerin taleplerini değerlendiriyoruz. Müslümanların camiye sahip olma hakkı var. Türkiye hükümeti, Diyanet aracılığıyla cami inşaatında yardımcı olacak. 2-3 yıldır gündemde olan bir konu. Bir cami inşaatı söz konusu. Önemli olan Havana’da yaşayan halkın talebi. Uzun süredir bunu düşünüyoruz. Bu cami inşaa edilecektir.”

 

Erdoğan: O dağın tepesine bir cami bugün de yakışır

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Latin Amerika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Amerika kıtasının 1492'den önce keşfedildiğini savunmuştu. Erdoğan, yaptığı konuşmada "Oysa Kolomb'tan 314 sene önce 1178'de Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmışlardır. Kristof Kolomb'un hatıralarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahsedilmektedir. Kübalı kardeşimle bunu konuşuruz. O dağın tepesine bir cami bugün de yakışır" demişti.

 

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