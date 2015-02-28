'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu’na söyleyerek, Başçı ve Babacan'ın istifasını istemeli'

Hürriyet'in ekonomi yazarlarından Erdal Sağlam, faiz karaını beğenmeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "vatana ihanet"e kvaran ağır eleştirileri sonrası ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın istifa edeceğine yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin olarak, "Aklıma gelen çözüm; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ya bizzat ya da Başbakan Davutoğlu’na söyleyerek, Başçı’nın istifasını istemeli. Hatta vatanı satmakla eş tuttuğu politikaları birlikte uygulayan Babacan ve Başçı’nın birlikte istifaları istenmeli" dedi.

"Piyasa uzmanları hükümet çevrelerinin “seçim öncesi ekonomiyi krize sokacaklar” fobisinin dillendirildiğini hatırlatıyor" diyen Sağlam, "Belli ki Erdoğan hem ayrılmalarını istiyor hem de kendilerini istifa ettirip faturayı keseceği bir yer arıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlam'ın Hürriyet'te "Başçı ve Babacan’ı kurtarın" başlığıyla yayımlanan (28 Şubat 2015) yazısı şöyle:

Başçı ve Babacan’ı kurtarın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’ya dönük baskıları artık doruğa ulaştı.

Daha doğrusu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Başçı’nın uyguladığı politikaları vatan satmakla eş tutacak noktaya ulaştı.

Ekonomiyi ciddi tehdit eder seviyeye ulaşan bu tartışmanın daha ötesi görünmediği için bir yerde kesilmesi gerekiyor. Aklıma gelen çözüm; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ya bizzat ya da Başbakan Davutoğlu’na söyleyerek, Başçı’nın istifasını istemeli. Hatta vatanı satmakla eş tuttuğu politikaları birlikte uygulayan Babacan ve Başçı’nın birlikte istifaları istenmeli.

Piyasalarda herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tartışmayı bu seviye neden taşıdığını tartışıyor. Bilinçli bir tırmandırma ile gelinen noktanın artık daha ilerisi bulunmadığı söyleniyor. Babacan ve Başçı’nın neden istifa etmediği konusunda ise “Belli ki ekonomiyle ilgili çıkacak sorunların faturası birilerine yıkılmak isteniyor. Dolayısıyla bu faturanın çıkmaması için her ikisinin de tüm baskılara rağmen dayanması gerekiyor” diyorlar.

Piyasa uzmanları zaten bir süredir Hükümet çevrelerinin “seçim öncesi ekonomiyi krize sokacaklar” fobisinin dillendirildiğini hatırlatıyor. Belli ki Erdoğan hem ayrılmalarını istiyor hem de kendilerini istifa ettirip faturayı keseceği bir yer arıyor.

Bence çözüm belli; Başbakan artık devreye girmek zorunda. Ya gidip Cumhurbaşkanı’na artık tartışmayı bitirmesini istemeli ya da Babacan ve Başçı’dan istifalarını istemeli. Her iki tarafın da böyle bir formüle razı olacağını sanıyorum.

Ekonominin daha fazla yıpranmasına artık göz yumulmamalı. Bu formülle sorumluluk direk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olur ki; zaten işin aslı da bu…