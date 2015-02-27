Erdoğan: Vatanı satmak yüksek faizle, enflasyonla, kötü yönetimle olur

Faiz politikaları nedeniyle Merkez Bankası’nı ve Başkan Erdem Başçı’yı sert bir dille eleştirmeyi sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Süleyman Şah türbesinin nakli üzerinden yapılan “vatan toprağını sattınız” eleştirilerine de yanıt vererek “Vatan satmak yüksek faizle, enflasyonla, kötü yönetimle, ülke kaynaklarını heba etmekle olur. Çözüm süreci ile kanayan yaraya merhem olmak ülkeye hizmet olur. Ekonomiyi üç kat büyütmek görülmemiş yatırımlara imza atmak ülkeye hizmettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Valiler Toplantısı’nda yaptığı konuşmanın ilgili kısmı şöyle:

Süleyman Şah türbesinin nakli konusunda tartışmaları gördük dün Suriye'de macera aranmamlı diyenler bugün eleştiriyor. Sadece şahsım değil silahlı kuvvetler, başbakan hedef alıyorlar. Bir karış toprak verilmemiştir tam aksi oldu. Menevi emanetler alındı sınıra yakın bir yere nakledildi. Vatanı satmak somut bilgilere rağmen askeri tehlikeye atmak olur.. Vatan satmak bin yıllık geçmişi olan insanların birliğini sağlayamamakla olur.

Vatan satmak yüksek faizle, enflasyonla, kötü yönetimle, ülke kaynaklarını heba etmekle olur. Çözüm süreci ile kanayan yaraya merhem olmak ülkeye hizmet olur. Ekonomiyi üç kat büyütmek görülmemiş yatırımlara imza atmak ülkeye hizmettir. Enflasyon ev faizi düşürerek lobilere giden kaynakları yatırıma yönlendirmek ülkeye hizmetle olur. Yapılanlar ortada bizi vatanı satmakla itham edenlerin yaptıkları saysam sokağa çıkacak yüzleri olmaz. Başında bulundukları partilere faydaları olmadı her seçimde yenildiler sanki gökten yağmur yağıyormuş gibi yarabbi şükür dediler. Tamamen kendi icramız olan bir operasyonla türbenin yerini değiştirdik.