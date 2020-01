Yiğit Bulut: Bizlere düşen verdiği savaşta korkusuzca liderin izinde olmak, söz konusu vatansa gerisi teferruat!

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut, “Sevgili dostlar, yıllardır kör havuz başta olmak üzere mantık dışı düzenlemelere karşı çıkıyor ve eleştiriyorum. Yarın hayatımın son günü de olsa yazmaya-konuşmaya devam edeceğim... Bu ülkede “tek başıma da kalsam ülkem adına bu örgütle savaşacağım” diyen bir lider var ve bizlere düşen verdiği savaşta korkusuzca izinde olmak! Artık kibarlığımız susmamıza yeterli değil! Söz konusu vatansa gerisi teferruattır!” dedi.

Yiğit Bulut’un Star gazetesinin bugünkü (27 Şubat 2015) nüshasında yayımlanan, “Borsa’da ‘kör havuz’ paralel bir plan mıydı?” başlıklı yazısı şöyle:

‘Borsa’da ‘kör havuz’ paralel bir plan mıydı?’

Anlamsız bir şekilde şeffaflığın karartılmaya başlanıp, dünya bilginin paylaşılmasına giderken, ters yönde adımlar atılarak piyasanın kör edilmesini ilk günden beri çok ağır şekilde eleştirdim...

Evet, anlamsızdı, gereksizdi ve ŞEFFAF PİYASA dinamiklerine sonuna kadar aykırıydı...

Sevgili dostlar, her zaman karşı çıktım, her TV programında, her yazımda bahsettim neredeyse... Ama yılmadılar, SİYASETE SIZMIŞLARDAN destek gördüler, şımartıldılar ve BÜYÜK FİNANSAL OPERASYONLAR uğruna PİYASAMIZI KÖR ETTİLER! Bu kadar nasıl mı ilerlediler? İyi niyetle kendilerine güvenenleri “kandırarak-aldatarak” yollarına devam ettiler...

Bakın neler yazdım 2011’den bugüne, kısa alıntılar ile paylaşıyorum;

“...son yıllarda başta kör havuz uygulaması olmak üzere İMKB ve Türk sermaye piyasasının içine düştüğü-düşürüldüğü hatalar zincirine karşı elimdeki imkânlarla savaş veriyorum. Kör havuz ve emir iptali gibi uygulamalara öncesinde yapmayın diyerek kesinlikle karşı çıktım ve özellikle yurtdışında yapılan yerlerde yerli yatırımcıların nasıl soyulduğunu örnekleriyle açıkladım. Bu noktada doğru bilinmesi adına, İMKB ve Türk Sermaye Piyasası hakkında bilmeniz gerekenleri kendi bakış açımdan bir daha arz etmek istiyorum...

1- Dünya elektronikleşmeye giderken, İMKB son yıllarda aldığı 100’ün üstünde yeni personelle 500 kişiye yaklaşmış durumda. Bir uzmanın ortalama maaşının 5000-8000 TL arasında olduğunu, bir bölüm müdürünün milletvekilinden fazla maaş aldığını düşünürseniz, sırtımızdaki yükü daha iyi anlarsınız.

2- Dünya borsalarında memur diye bir kavram yokken, İMKB’deki personelin yansından fazlası memur.

3- Bilgi İşlem bölümünde son yıllarda inanılmaz bir işe alım var ve buna rağmen yazılımın YABANCILARLA paylaşılması ısrarı korkutucu! Kaynak kodlar kimin elinde ciddi sorgulanmalı!

4- İMKB’deki hisse senetleri piyasasından elde edilen komisyon, binanın elektrik parasını karşılamıyor!

5- Korkunç bir iddia ama maalesef doğrulanmış durumda; dünya genelinde işlem salonları kaldırılırken İMKB yönetimi 2009’dan itibaren 700-800 bin dolara işlem salonlarını güzelleştirme-yenileme çalışması başlatmış durumda. Bu para henüz ödenmemiş, kurtarılabilir...

6- İMKB’nin katıldığı son organizasyonda, kongre merkezinde kullandığı stantlar ve dekorlar için 3 günde 300 bin doların üstünde bir harcama yaptığı iddia ediliyor...

7- İMKB’nin en önemli gelir kaynağı; devlet borçlanma senetleri trade’i üzerinden alınan komisyon. Bu işlemin İMKB’de yapılması ve maliyetin artırılarak komisyon ödenmesi kadar anlamsız bir durum olamaz. Boşuna maliyet artıyor, konunun İMKB ile alakası yok...

8- Binanın işletme maliyeti korkunç boyutlara ulaşmış durumda. İMKB gibi bir borsanın dünya genelinde büyüklüğü bir oda-server’lar ve 30 kişiyi geçmezken, binaya giren broker’larla birlikte 500-1000 arası kişinin çalıştığı bir yer! Dünya genelinde hiçbir borsa binasında böyle bir saltanat yok...

9- Şeffaf olan takas sistemi kör havuz şeklinde kalmaya-zorlanmaya-bırakılmaya devam ederse “amatör yerli yatırımcılar” büyük oyuncuların oyuncağı olmaya devam edecekler!

10- Her yükselen borsa gibi İMKB’nin de REALİZE olması-kar satışlarının gelmesi gayet doğal! Burada normal olmayan aylar süren çıkışların, görünmeyen takaslar yüzünden günler-saatler süren satışlar ile realize olması ve amatörlerin “bir savaş alanına dönen” borsa yüzünden SERMAYE PİYASALARINA olan güvenlerini ve birikimlerini kaybetmeleri...

11- Türkiye YENİ DÜNYA DÜZENİ içinde FİNANSAL MERKEZ olmaya doğru ilerliyor fakat bu ilerleyiş atılan yanlış adımlar ve yapılan anlamsız büyük hatalar ile BİLİNÇLİ-BİLİNÇSİZ sabote ediliyor! Bu noktada sabotajın neden, nasıl ve kimler tarafından yapıldığının sorgulanması gerek!!...”

Sevgili dostlar, yıllardır KÖR HAVUZ başta olmak üzere MANTIK DIŞI düzenlemelere karşı çıkıyor ve eleştiriyorum. Yarın hayatımın SON GÜNÜ de olsa YAZMAYA-KONUŞMAYA devam edeceğim... Bu ülkede “tek başıma da kalsam ülkem adına bu örgütle savaşacağım” diyen bir LİDER var ve bizlere düşen verdiği savaşta KORKUSUZCA izinde olmak! Artık kibarlığımız susmamıza yeterli değil! Söz konusu vatansa gerisi teferruattır!

Son söz: Sermaye piyasamızı bu hale getirenler KİMLER ve şimdi neredeler? Amerika’ya mı kaçtılar! Hiç sanmam! Çok önemli detayları açıklayacağım, takip edip destek olmaya devam edin... Türkiye aç gözünü! AÇ, BU ÜLKE BİZİM!