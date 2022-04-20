Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, son dönemin en çok tartışılan konularından olan sığınmacı konusuna ilişkin olarak, "kovan değil kucaklayan bir iktidar olduklarını" söyleyerek, ''Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir'' dedi.

Partisinin grup toplantısının ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar 500 bin Suriyeli'nin gönüllü olarak döndüğünü hatırlatarak "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklaması hatırlatıldı. Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, ''Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket ev inşaatı bittikten sonra o bölgede huzurlu ve güvenli bir ortam sağlandıktan sonra sığınmacılar zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine, ''Bakan Bilgin ne dediyse doğrudur" diye konuştu. Bilgin, "Bayram ikramiyesinde artış yapılması gündemimizde yok. İki bayramda maliyeti 25 milyar lira. Bayramdan önce 28-29 Nisan'da ödemeler 1100 lira olarak ödenecek" demişti.

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