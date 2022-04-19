Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli ikramiyelerine zam açıklaması: Gündemimizde yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerindeki artışa ilişkin sorulan soruya "Bayram ikramiyesinde artış yapılması gündemimizde yok. İki bayramda maliyeti 25 milyar lira. Bayramdan önce 28-29 Nisan'da ödemeler 1100 lira olarak ödenecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin ayrıca asgari ücrete ek zammın da gündemlerinde olmadığını ifade etti. 3600 ek göstergeye ilişkin olarak ise Bilgin "Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum" dedi.

Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin de gündemde olmadığını aktardı.

"1 Mayıs'ta sürpriz yapacağız"

Bilgin 1 Mayıs'a ilişkin ise "1 Mayıs demokrasinin olduğu yerde bayramdır. Bazı gruplar kendi politik amaçları için kullanıyorlar. Bu sene 1 Mayıs'ı farklı şekilde kutlayarak bir sürpriz de yapacağız" diye konuştu.