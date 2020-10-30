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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e telefon: Yanınızdayız

30 Ekim 2020 17:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrasI İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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