Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e telefon: Yanınızdayız
30 Ekim 2020 17:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrasI İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, görüşmede, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması için devletin bütün imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu söylediği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmelerde, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.