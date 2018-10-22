Cumhur İttifakı'ndan Cumhur İhtilafı'na; AKP-MHP hattında neler oluyor?

T24 Haber Merkezi

Derleme: Gonca Tokyol

24 Haziran seçimlerine birlikte giren ve bu iş birliğini Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde de sürdürmesi beklenen AKP ile MHP arasındaki çatlak büyüyor.

İttifak ortakları, MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifi konusunda birbirlerini sert sözlerle eleştirirken; Danıştay'ın Öğrenci Andı konusunda aldığı karar da iki partinin 'arasını açtı'. AKP, karara tepki gösterirken; MHP ise Genel Merkez binasına 'Andımız'ın yazılı olduğu büyük bir pankart astı ve karardan memnuniyetini dile getirdi.

Her ne kadar yapılan açıklamalarda iki parti arasındaki ittifakın devam edeceği, milletin beklentisinin de bu yönde olduğu ifade edilse de; tarafların doğrudan ya da dolaylı olarak birbirlerini hedef alması, Cumhur İttifakı'nın 'Cumhur İhtilafı'na evrildiği yorumlarına sebep oldu.

İşte AKP-MHP hattındaki gerilimi göz önüne taşıyan karşılıklı açıklamalar...

Erdoğan: Uyuşturucu satıcılarını affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde yaptığı konuşmada, MHP’nin 24 Haziran öncesindeki en büyük vaatlerinden biri olan ve TBMM’de de görüşülen af konusuna da değindi. İsim vermeksizin, MHP’yle özdeşleştirilen af konusuyla ilgili konuşan Erdoğan, “Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder o ayrı bir konu ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Bu böyle bilinsin" dedi.

TIKLAYIN - Erdoğan: Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yok

Uyuşturucu ile ilgili suçlardan dolayı cezaevlerinde 50 bin tutuklu bulunduğunu da hatırlatan Erdoğan, “Biz uyuşturucu satıcılarını affeden bir iktidar olarak mı anılacağız? Buna evet diyor musunuz?” diye konuştu.

Bahçeli: Art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, pazartesi günü Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına yanıt verdi. Konuşmasında isim vermeyen Erdoğan’ın MHP’yi kastettiğinin kesin olduğunu kaydeden Bahçeli, özellikle Cumhurbaşkanı’nın ‘uyuşturucu’ konusundaki ifadelerine tepki gösterdi.

“Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır” diyen MHP lideri, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Uyuşturucuyla en çok mücadele veren, bu uğurda her türlü imkânıyla fedakârlık gösteren ‘birileri’ diye tabir edilen Milliyetçi-Ülkücü Hareket’tir.Şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek, tahrip ve tahrif etmek fahiş bir yanlış, fuzuli bir demagojidir.”

TIKLAYIN - Bahçeli'den Erdoğan'ın açıklamalarına tepki: İsabetsiz ve itibarsız bir isnat

MHP’nin af konusundaki kanun teklifini 24 Ekim’de Meclis’e sunduğunu ve teklifin Adalet Komisyonu’nda görüşülmeyi beklediğini ifade eden Bahçeli, “Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskı kuran yoktur. Milletin temsilcileri hür iradeleriyle gereği neyse onu yaparlar. Karar ve yetki TBMM’nindir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi’ni meydanlarda hakir görmek, tariz ve tenkitle suçlamak siyasi ahlak ve basirete asla sığmayacaktır” dedi.

AKP ile kurdukları ittifakı da hatırlatan Bahçeli, açıklamasını “Siyasi nezaket ve nezahet, aynı zamanda ittifak ruhu ve duruşu muhataplarına inkâr ve ihmal edemeyecekleri sorumluluklar yüklemektedir” diye sonlandırdı.

AKP: Siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmadı

Bahçeli’nin açıklamalarına tepki ise Erdoğan’dan değil; AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyen Çelik, Bahçeli’yi sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının iyi değerlendirilmediğini düşündüklerini kaydeden Çelik, "Eğer Cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada Sayın Bahçeli'yi ya da MHP'yi kastedecek olsaydı bizzat MHP'yi zikrederek, Sayın Bahçeli'yi zikrederek konuşurdu. Dolayısıyla kendisinin ima yollu MHP'yi ifade ettiğini ya da birileri dilerekten oraya gönderme yaptığını ifade etmek, Sayın Cumhurbaşkanımızı yeterince tanımamaktır” diye konuştu.

TIKLAYIN - AKP'den Bahçeli'ye: Tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz!

Bahçeli’nin açıklamasında kullandığı üslubu da eleştiren ve bunları ‘son derece yanlış bulduklarını’ kaydeden AKP Sözcüsü, “Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler maalesef bu siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır. Dolayısıyla biz AK Parti camiası olarak bunları kabul etmediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımıza saygı AK Parti'nin, milletimizin kırmızı çizgisidir”

“Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir, milletimizin kırmızı çizgisidir” diyen Çelik, Cumhur İttifakı’yla ilgili de şunları söyledi:

“Küçük polemiklere kurban edilemeyecek kadar önemli bir ittifak olduğunu düşünüyoruz. Bunun hassasiyetinin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Milletimizin bunlarla meşgul edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

(…)

“Bu ifadelerin hepsi çok yanlış ifadeler olmuştur, Cumhur İttifakı'nın ruhuna ve Cumhur İttifakı'nın gerektirdiği siyasi nezakete uymamıştır. Diliyoruz ve umuyoruz bundan sonrasında bu konularda hassasiyet gösterilsin.”

Çelik, Bahçeli’nin sözlerinin ‘AK Parti camiası’nı son derece rahatsız ettiğini belirterek, “Biz bunun tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: MHP'yi hedef alan bir açıklama söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin af tepkisine ilişkin "Cumhurbaşkanımızın MHP'yi hedef alan bir açıklaması söz konusu değil" açıklamasında bulundu. Kalın, "Ortada yanlış anlama ve çarpıtma var. Nihai karar Meclis'indir" diye ekledi.

TIKLAYIN - İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın MHP'yi hedef alan bir açıklaması söz konusu değil

'Andımız' gerginliği

Öte yandan, AKP ile MHP arasında bir diğer gerilim de Danıştay 8. Dairesi'nin 'Öğrenci Andı' kararının ardından yaşandı. Eski Adalet Bakanı ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, 19 Ekim’de yaptığı açıklamada, Danıştay’ın ‘Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesini eleştirdi ve Anayasa ile yasaların alenen çiğnendiğini savundu. Bozdağ, “Danıştay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - AKP'li Bekir Bozdağ'dan Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına tepki: Yasalar alenen çiğnenmiştir

Bahçeli ise Bozdağ’ın yorumlarını Twitter üzerinden eleştirerek, ABD’li rahip Andrew Brunson’ın yaklaşık 2 yıl cezaevi ve sonrasında ev hapsinde kalmasının ardından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak serbest bırakılmasını hatırlatarak, “Papaz kuş gibi uçar gider yargı kararı denilir. Andımızla ilgili yine yargı karar verir, ne var ki karşı çıkılır. Bunun neresi adil, neresi ahlakidir” diye sordu.

"İşine geldi mi yargıya saygıyı bekleyen, işine gelmedi mi yasa çiğnendi diyen Sayın Bozdağ..."

İsim vererek Bozdağ’ı eleştiren ve AKP’li milletvekilinin Kürt olmasını hatırlatan Bahçeli, şunları söyledi:

“Sayın Bekir Bozdağ Danıştay kararına çok bozulmuş, anayasa ve yasanın alenen çiğnendiğini söylemiş. İşine geldi mi yargıya saygıyı bekleyen, işine gelmedi mi yasa çiğnendi diyen Sayın Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hala çözülme süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir.

TIKLAYIN - Bahçeli: Papaz kuş gibi uçar gider 'yargı kararı' denilir, yargı 'andımız'la ilgili karar verir, karşı çıkılır

“Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin.”

Bozdağ ise Bahçeli ve MHP’den gelen eleştirilere cumartesi günü yine Twitter’dan cevap vererek hukuk devletine sahip çıkma çağrısı yapmış ancak şahsına hakaret ettiklerini savunduğu kişileri ‘Allah’a havale ettiğini’ söyledi.

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Çelik: Bahçeli’nin Bozdağ’ı etnik olarak etiketlemesi çok yanlış

AKP Sözcüsü Çelik de pazartesi günkü basın toplantısında Bahçeli ile Bozdağ arasındaki ‘Andımız’ gerilimiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bizim arkadaşlarımızın ilk attığı mesajlar ortadadır. İlgili Danıştay kararı çıktığından itibaren bu konudaki mesajlarını paylaştı. Yaklaşımları aynıdır. Arkadaşlarımızın milli kimlik meselesiyle ilgili bir beyanı olmadı. Baktık ki bu mesele Türk milleti, Türklük tartışamasına dönüştürülmeye çalışıldı. Hiçbir arkadaşımız bizim milli kimlikle ilgili tartışma açmadı. Danıştay'ın bu vesayetçi kararı geri plana düştü, tartışma bambaşka yere gitti. İlla bu tartışmayı yapalım diyorsak bizim tavrımız bellidir. Bahçeli’nin Bozdağ’ı etnik olarak etiketlemesi çok yanlış. Bekir Bozdağ kardeşimiz, bu ülkeye büyük hizmetler vermiştir. Etnik kimliğiyle onun suçlanması, ‘Seni uyarıyoruz’ diyerekten taciz edilmesi asla kabul etmeyeceğimiz bir şeydir.”

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Kalın: Türk ifadesinden kimsenin herhangi bir rahatsızlığı asla söz konusu değildir

AKP ile MHP arasındaki 'Andımız' gerginliği, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın da gündemindeydi. Kalın, "Danıştay'ın 'andımız' kararına ilişkin olarak "Türk ifadesinden kimsenin herhangi bir rahatsızlığı asla söz konusu değildir. Bu ifade okullarda okunmayınca bizim ne Türklüğümüzden bir kaybımız olur ne Türklük kimliği ortadan kalkar. Buradan yeni bir siyasi polemik, 'milli kimlik nedir, neyi kapsar neyi kapsamaz' gibi bir tartışmaya girmeyi çok doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu.