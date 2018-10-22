İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın MHP'yi hedef alan bir açıklaması söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af tepkisine ilişkin "Cumhurbaşkanımızın MHP'yi hedef alan bir açıklaması söz konusu değil" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın “Bizler uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız” sözlerine tepki gösteren Devlet Bahçeli, "MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır" açıklamasında bulunmuştu.

Kalın, Danıştay'ın 'andımız' kararına ilişkin olarak "Türk ifadesinden kimsenin herhangi bir rahatsızlığı asla söz konusu değildir. Bu ifade okullarda okunmayınca bizim ne Türklüğümüzden bir kaybımız olur ne Türklük kimliği ortadan kalkar. Buradan yeni bir siyasi polemik, 'milli kimlik nedir, neyi kapsar neyi kapsamaz' gibi bir tartışmaya girmeyi çok doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu.

Beştepe'deki kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları şöyle.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump ile bir telefon görüşmesi oldu. Brunson'ın bırakılmasının ardından ilişkilerin normalleşmesi görüşüldü. Bu konu kapatılmış oldu. Bundan sonra ABD ile ilişkilerimizde sorun olan konular var. Bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kaşıkçı cinayetine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Af tartışmaları

Bu konuda AK Parti Sözcüsü bir açıklama yaptı. Konunun başka yerlere çekilmesi doğru olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın MHP'yi hedef alan bir açıklama söz konusu değil. Ortada yanlış anlama ve çarpıtma var. Nihai karar Meclis'indir."

29 resepsiyonu İstanbul'da yapılacak. Burdan siyasi bir polemiğe gidilmesi iyi niyetle bağdaşacak bir durum değil. 29 ekim resepsiyonu İstanbul'daki yeni havalimanının açılışıyla birlikte yapılacak.

Danıştay'ın öğrenci andı kararı

Burada milli kimlikle ilgili bir tartışma yok, okullardaki bir uygulama ile ilgili bir konudan bahsediyoruz. Bununla ilgili tabii hukuki süreç devam edecek. Onun da hep birlikte takipçisi olacağız. Türk ifadesinden kimsenin herhangi bir rahatsızlığı asla söz konusu değildir. Bu ifade okullarda okunmayınca bizim ne Türklüğümüzden bir kaybımız olur ne Türklük kimliği ortadan kalkar. Buradan yeni bir siyasi polemik, 'milli kimlik nedir, neyi kapsar neyi kapsamaz' gibi bir tartışmaya girmeyi çok doğru bulmuyoruz.

Kaşıkçı cinayeti

Otoparktaki araçla ilgili inceleme yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın baştan beri koyduğu çizgi son derece nettir. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak. Olayın aydınlatılmasıyla ilgili Suud makamlarının büyük bir sorumluluğu bulunmaktadır. İkili ilişkilerimiz noktasında Suud tarafından gelen ortak çalışma teklifine olumlu cevap verdik. Biz bu süreci büyük bir hassasiyetle yönetiyoruz. Konu Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki bir konu değildir. Türkiye, burada uluslararası hukuk çerçevesinde kendi milli hukuk kuralları çerçevesinde olayın aydınlatılması için gerekli adımları atmaktadır. Mesele menfur bir cinayetin aydınlatılması meselesidir.

Doğu Akdeniz'deki taciz

Türkiye Doğu Akdeniz'deki doğal haklarından, uluslararası hukuktan doğan haklarından hiç bir zaman vazgeçmeyecek. Gemilerimizin sondaj çalışmaları devam edecek.