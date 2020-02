AKP'den Bahçeli'ye: Tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz!

AKP ve MHP arasındaki af çatlağı büyüyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin en son açıklamalarıyla ilgili olarak “Cumhurbaşkanımız MHP’ye bir şey söyleyecekse söyler” dedi. Çelik, Bahçeli'nin Erdoğan'a yönelik açıklamalarını 'yanlış bulduklarını' bildirirken "Bu sözler incitici, kırıcı cümlelerdir. Tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz" diye konuştu.

Çelik, Danıştay 8. Dairesi'nin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesini de "Yürütmenin takdir hakkını yok saymıştır. Takdir yetkisini bizzat kendisi kullanmıştır. Yasayı ve anayasayı alenen çiğnemiştir" ifadesiyle yorumladı. Çelik, öğrenci andını yazan kişinin kafatasçı olduğunu da savundu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada Sayın Bahçeli'yi ya da MHP'yi kastedecek olsaydı, bizzat MHP'yi zikrederek, Sayın Bahçeli'yi zikrederek konuşurdu.

"Erdoğan hedef alındı"

- Cumhurbaşkanımızın hedef alınmasını reddediyoruz, kabul edilebilir bulmuyoruz. Cumhur ittifakının gerektirdiği siyasi nezakete uymamıştır. Diliyoruz, bundan sonra hassasiyet gösterilsin. Bu şekilde yorumlar üzerinden fikir tesis ederek bu yaklaşımlarla yürümenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu cümleler son derece kırıcı cümlelerdir. Biz bunun tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz.

- Bu sözler incitici, kırıcı cümlelerdir. Tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz.

- Bahçeli'nin ifadeleri Cumhur İttifakı'nın ruhuna uymamıştır.

- Cumhurbaşkanımız MHP'den 'birileri' diye bahsetmez.

- Partimizde afla ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Son noktayı koyunca Cumhurbaşkanımız açıklar. Son noktaya yaklaştık.

"Her şeyde anlaşacağız diye bir şey yok"

- Her iki partinin de siyasi tecrübeleri var. Her siyasi gündemde anlaşacağız diye bir şey yok. AK Parti'nin siyasi politikaları bellidir. Cumhurbaşkanımız şahıslara karşı işlenen suçları affetme yetkisinin bizde olmadığını ifade etti. Cumhur İttifakı'nın kıymetinin altını çiziyoruz. AK Parti her yerde aday çıkaracaktır. Bir formüle varılıyor varılmıyor arkadaşlarımız görüşüyor. Mutabakat varsa birlikte hareket edilir.

Danıştay yorumu: Anayasayı alenen çiğnemiştir

Danıştay'ın Öğrenci Andı kararıyla ilgili konuşan Çelik, "Danıştay bu kararı vererek kendi sınırları dışında karar verdi. Kendini hükümet yerine koymuştur. Yürütmenin takdir hakkını yok saymıştır. Takdir yetkisini bizzat kendisi kullanmıştır. Yasayı ve anayasayı alenen çiğnemiştir. Milli kimlik kapsayıcı olmalıdır. Kimseyi dışlamamalıdır. Kimlik kırıcı olmamalıdır, kucaklamalıdır. Birisi Türk milleti yaklaşımının kapsayıcılığını savunuyorsa Danıştay'ın verdiği kararın savunulması mümkün değildir" dedi.

(Bahçeli-Bekir Bozdağ tartışması) Bizim arkadaşlarımızın ilk attığı mesajlar ortadadır. İlgili Danıştay kararı çıktığından itibaren bu konudaki mesajlarını paylaştı. Yaklaşımları aynıdır. Arkadaşlarımızın milli kimlik meselesiyle ilgili bir beyanı olmadı. Baktık ki bu mesele Türk milleti, Türklük tartışamasına dönüştürülmeye çalışıldı. Hiçbir arkadaşımız bizim milli kimlikle ilgili tartışma açmadı. Danıştay'ın bu vesayetçi kararı geri plana düştü, tartışma bambaşka yere gitti. İlla bu tartışmayı yapalım diyorsak bizim tavrımız bellidir. Bahçeli’nin Bozdağ’ı etnik olarak etiketlemesi çok yanlış. Bekir Bozdağ kardeşimiz, bu ülkeye büyük hizmetler vermiştir. Etnik kimliğiyle onun suçlanması, "Seni uyarıyoruz" diyerekten taciz edilmesi asla kabul etmeyeceğimiz bir şeydir.

Pazarlık iddiasına yanıt: Gayri ahlaki

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde "Suudilerle pazarlık yapıldığı" iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Çelik şunları söyledi:

"Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Pazarlık iddiaları gayri ahlakidir. Örtbas edilmek için gayret sarfedilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Yapacağımız açıklamanın hakikatın üstünü örten bir açıklama olmaması için zamana ihtiyaç duyuluyor. Gerçek neyse açığa çıkması bizim namus borcumuzdur."

Erdoğan ve Bahçeli nasıl karşı karşıya geldi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki metro açılışında yaptığı konuşmada MHP’nin teklifine ilişkin olarak, “Bizler uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız” diye sorarak şunları söylemişti:

“Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder, o ayrı bir konu, ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Bu böyle bilinsin. Şimdi birileri çıkarmış af… Laf. Mağdur, mazlum ‘Affettim’ diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız."

TIKLAYIN: Erdoğan: Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yok

Erdoğan'ın bu sözlerine Bahçeli Twitter'dan sert ifadelerle yanıt vermişti. Erdoğan'ın ifadeleri için "İsabetsiz ve itibarsız bir isnat" diyen Bahçeli Twitter'dan şunları söylemişti:

"Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır."

TIKLAYIN: Bahçeli'den Erdoğan'ın açıklamalarına tepki: İsabetsiz ve itibarsız bir isnat