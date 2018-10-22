MHP Milletvekili Enginyurt: Sevsinler böyle ittifakı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e sunulan af tasarısını eleştirmesinin ardından AKP ile MHP arasında başlayan gerilim sürüyor. Erdoğan için "İsabetsiz ve itibarsız bir isnat" diyen Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye "Tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz" yanıtını veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarına MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt cevap verdi. Bürokraside MHP düşmanlığının devam ettiğini savunan Enginyurt, "MHP'nin her teklifine çemkirerek tepki göster. Sonra aman İttifakı bozma de. Sevsinler böyle ittifakı" yanıtını verdi.

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: