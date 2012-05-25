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Cumartesi Anneleri Mehmet Ağar'a gidiyor

Kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları, 'Aydın'a gelemiyorsanız uğurlamaya bekleriz' çağrısı yaptı

25 Mayıs 2012 17:22

Cumartesi Anneleri ve insan hakları savunucuları, Mehmet Ağar'a "Ağar, kayıplarımız nedere?" diye sormak için tutuklu bulunduğu Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki cezaevine gidiyor.

İHD İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon'un açıklaması şöyle:

"Bizler gözaltında kaybedilenlerin aileleri ve hak savunucuları olarak 17 yıldır 'Galatasaray’dan evlatlarımızı kaybedenlerin yargılanmalarını engelleyen, cezalandırılmalarını önleyen bir yasal düzen var' diyoruz. Hukukun üstünlüğü, devlet adına güç kullananların, hesap verebilir olmasıdır' diyoruz. 'Görevi toplumu devletin hak ihlallerinden korumak olan yargı erki, yurttaşı değil, devleti koruma işlevi görüyor. Yargı, kayıp ailelerinin devletle hesaplaşmasının önüne set çekiyor' diyoruz. 'Kayıplarımızın failleri cezasızlık zırhıyla korunuyor, yargılanmaları kaçınılmaz bir noktaya gelince de ödül gibi cezalar veriliyor' diyoruz. Bu durumun son örneği yargının Mehmet Ağar hakkında verdiği karardır. Mehmet Ağar, Susurluk davasında, Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili "cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu ve yönettiği" gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ağar, kendi itirafı olan '1000 operasyon'dan değil, sadece Susurluk Davası’ndan yargılandı. 17 yıldır Galatasaray’dan 'Ağar kayıplarımızın failidir!' feryadımıza kulaklarını tıkayan yargı, yüzlerce evladımızın yaşamına 2 yıl değer biçti. İnsanları öldüren bir mekanizmanın kurucusu, emir vericisi olduğu mahkemece tesbit edilen Ağar, yalnızca 2 yıl cezaevinde kalacak. Üstelik, hükumetle yaptığı pazarlık sonucunda F Tipi cezaevi yerine, kendi seçtiği bir cezaevinde, konforlu bir ortam sağlandıktan sonra misafir edilerek, vergilerimizle maaşını alan koruması da kendisine eşlik ederek. Bu ödül gibi cezayla Adalet Bakanı ve yargı, devlet adına cinayet işleyenlere Ağar üzerinden 'cezasızlık zırhınız devam ediyor' mesajı verdi. İçişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yapmış olan Nahit Menteşe, İçişleri Bakanlığı, TBMM Meclis Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, CHP Genel Başkanlığı yapmış olan Hikmet Çetin, Yargıtay 6. Daire eski başkanı Mustafa Aydın, AKP Elazığ Belediye Başkanı 'suç işlemek için çete kurmaktan' mahkûm edilen Ağar’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Ağar’ı moralli görmekten duydukları sevinci açıkladılar. Alenen suçu ve suçluyu övdüler. Biz de katledilen, kaybedilen evlatlarımız, anne-babalarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz için, Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray’da oturmaya başlamalarının 17. yıl dönümü olan 27.05.2012 tarihinde Yenipazar Cezaevi’ne Ağar’ı ziyarete (!) gidecek, bizi Galatasaray’a mahkum eden politikaların planlayıcılarından, uygulayıcılarından biri olan Ağar’a “kayıplarımız nerede?“ diye soracağız. Kendisine armağan olarak da üzerinde “peşindeyiz” yazan bir Cumartesi Anneleri fotoğrafı götüreceğiz."

26 Mayıs günü, gece İstanbul'dan yola çıkacak olan kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları, "Aydın'a gelemiyorsanız uğurlamaya bekleriz" çağrısı yaptı. Otobüsler, Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi önüden saat 22.00'da hareket edecek.

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