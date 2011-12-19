T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Behzat Ç.'den 'Cumartesi Anneleri'ne selam

Behzat Ç'nin dünkü bölümüne oğlunu 30 yıl önce polisin işkencesine kurban veren bir 'Cumartesi Annesi'nin feryadı damgasını vurdu.

19 Aralık 2011 02:00

T24 - Behzat Ç'nin dünkü bölümüne oğlunu 30 yıl önce polisin işkencesine kurban veren bir 'Cumartesi Annesi'nin feryadı damgasını vurdu.


BEHZAT Ç.'NİN O SAHNESİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Radikal gazetesi ekranların sevilen dizisi Behzat Ç'nin dün geceki bölümünde bir annenin 30 yıl önce polis tarafından işkencede öldürülen ve 'kaçtı' denilen oğlu için feryadı ekranlara geldi. Düzgün ismindeki oğlu 12 Eylül döneminde gözaltına alınan ve işkence ile öldürülen 'Cumartesi Annesi'  Behzat Ç.'den oğlunun kemiklerini bulmasını, onu bulamıyorsa da oğlunun katillerini bulmasını istedi.

Behzat Ç. polis teşkilatı içerisinde ciddi bir direniş ile karşılaşmasına rağmen olayın üzerine giderek cinayeti aydınlatırken işkenceci polislerin zaman aşımına güvenerek sergiledikleri rahat tavır dikkat çekti. Dizi, Bandista'nın Benim Annem Cumartesi şarkısı eşliğinde 'Cumartesi Anneleri'nden oluşan bir grubun oturma eylemi ile sona erdi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24