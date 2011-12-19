Behzat Ç.'den 'Cumartesi Anneleri'ne selam

T24 - Behzat Ç'nin dünkü bölümüne oğlunu 30 yıl önce polisin işkencesine kurban veren bir 'Cumartesi Annesi'nin feryadı damgasını vurdu.





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Radikal gazetesi ekranların sevilen dizisi Behzat Ç'nin dün geceki bölümünde bir annenin 30 yıl önce polis tarafından işkencede öldürülen ve 'kaçtı' denilen oğlu için feryadı ekranlara geldi. Düzgün ismindeki oğlu 12 Eylül döneminde gözaltına alınan ve işkence ile öldürülen 'Cumartesi Annesi' Behzat Ç.'den oğlunun kemiklerini bulmasını, onu bulamıyorsa da oğlunun katillerini bulmasını istedi.



Behzat Ç. polis teşkilatı içerisinde ciddi bir direniş ile karşılaşmasına rağmen olayın üzerine giderek cinayeti aydınlatırken işkenceci polislerin zaman aşımına güvenerek sergiledikleri rahat tavır dikkat çekti. Dizi, Bandista'nın Benim Annem Cumartesi şarkısı eşliğinde 'Cumartesi Anneleri'nden oluşan bir grubun oturma eylemi ile sona erdi.







