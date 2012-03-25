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Ahmet Şık, Cumartesi Anneleri ile hasret giderdi

Cumartesi Anneleri’ni, Galatasaray Lisesi önünde her hafta düzenlenen kayıplara karşı oturma eyleminde ziyaret eden Ahmet Şık hasret giderdi

25 Mart 2012 08:09

 

T24 - 365. oturma eyleminde kayboluşunun 17. yılında Hasan Ocak anıldı. Anneler, Ahmet Şık’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Faili meçhul bir cinayete kurban giden Hasan Ocak’ın annesi Emine Ocak, Şık’a uzun süre sarıldı.

Milliyet'in haberine göre Hasan Ocak’ın ailesi adına konuşan kardeşi Maside Ocak, “17 yılda hiç değişmeyen, yüreğimizde büyüttüğümüz, sevdiklerimize olan özlemimizdir. Üzerinden on yıllar da geçse, hiçbir zaman peşini bırakmayacağımız bir duygumuz daha var: Adalet. Diğer duygumuz da faillerin cezalandırılması. Failler yargılanamazsa 365 hafta değil, belki 3650 hafta daha burada oturacağız. Tüm geçen zamana inat, gerçeklerin açığa çıkartılması, faillerin yargılanması için yine burada olacağız” dedi.

Rıdvan Karakoç’un ailesi adına konuşan kardeşi Hasan Karakoç ise, “17 yıldır buradan feryat ettik, bizi ne gören ne duyan oldu. Ağbeyim 1995 yılı Şubat ayında kaybedildi. Cesedi Beykoz’da orman içinde, yol kenarında bulundu. Ailesi Hasan Ocak’ı ararken morgda ağbeyimin fotoğrafını görmüş.


Yürüyüşümüz sürecek’
 

Devlet, arkadaşları tarafından öldürülüp yol kenarına atıldığını iddia etti. Oysa biz onu öldürenleri biliyoruz. Onu öldürenler 5 bin insanı kaybeden, faili meçhul cinayetleri işleyenlerdir. Bunlar devletin içindeki güçler. Ama polis, ama JİTEM, adını ne koyarsanız koyun. Bu ülke bu ayıbı kapatmadıkça, kirli geçmişi ile hesaplaşmadıkça biz bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi. Eski İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı ve eski milletvekili Akın Birdal ise, “Kaygısız, kayıpsız, korkusuz, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir Türkiye’ye ulaşıncaya kadar bu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Elbette ki yüzleşilmesi gerekiyor, yüzleşilsin ki bir daha insanların yaşam hakkı yok edilmesin. Ülke insan haklarına dayalı, yaşanılır bir ülke olsun” dedi.

 

 

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