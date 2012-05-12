Antikapitalist Müslümanlar'dan Cumartesi Anneleri'ne destek

Anneler Günü arifesinde, "Cumartesi Anneleri"nin Galatasaray’da düzenledikleri oturma eylemine kendilerine Antikapitalist Müslümanlar adını veren grup da destek verdi.

"Cumartesi Anneleri" olarak bilinen kayıp yakınlarından oluşan grup, 372. kez Galatasaray Meydanı'nda buluştu.

Uğur Allatinoğlu'nun Milliyet'te yer alan haberine göre, 'Cumartesi Anneleri'nin saat 12.00’de başlayan oturma eylemine, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve adlarını 1 Mayıs'ta duyuran ve kendilerine Antikapitalist Müslümanlar adını veren grup da destek verdi. Eylemde gözaltına kayıp olduğu belirtilen Halil Alpsoy ve amcasının oğlu Kasım Alpsoy’un yakınları da yeraldı.

'Türkiye'de barışı yakalamalıyız'

Grup adına Zeynep Tanbay tarafından yapılan açıklamada, "372'inci buluşmamızı anneler günü arifesinde gerçekleştiriyoruz. Yarın devleti yönetenler yine anneliğin öneminden ve kutsallığından bahsedecek. Bizzat devletin kurup yönettiği çeteler tarafından, evlatları kaybedilen annelerden kimse söz etmeyecek" denildi CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, “Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin bütün anneleri eğer cuma

'Bugün burada yine feryatlarını gördük'

"Antikapitalist Müslümanlar" adına konuyan Muhammet Cihat Ebrari, “Cumartesi anneleri için en anlamlı anneler günü hediyesi, adalet diye düşünüyoruz" diye konuştu. Aynı topluluktan Zeynep Pekiner de, “Her zamanki gibi, bu yıl da annelerin kutsallığından bahsedecekler. Ama bu acılı anneleri düşünmüyorlar. Bugün burada yine feryatlarını gördük. Oğlu faili meçhul şekilde katlediliyor. Mezarının yeri belli. 18 yıldır talep ediyorlar. Buna rağmen mezarı açılmıyor" şeklinde konuştu.