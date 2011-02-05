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Erdoğan 'Cumartesi Anneleri'ni dinledi

Erdoğan, 'Cumartesi Anneleri'ni kabul etti.

05 Şubat 2011 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kayıp olan yakınlarını bulabilmek için 306 haftadır Galatasaray Lisesi önünde Cumartesi günleri eylem yaptıkları için bu ad ile anılan "Cumartesi Anneleri"ni kabul etti.



Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmeye, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Abdülbaki Boğa, İHD Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon üyesi Sebla Arcan ve kayıplarını arayan 12 kişi katıldı.


103 yaşındaki Berfo Nine de görüşmeye girdi

Haberturk.com'un haberine göre, Başbakan Erdoğan'ın kabulüne Abdülbaki Boğa ve Sebla Arcan eşliğinde kayıp Cemil Kırbayır'ın annesi 103 yaşındaki Berfo Kırbayır, kayıp Hayrettin Eren'in yakını Elmas Eren, kayıp Kasım Alpsoy'un yakını Erdoğan Alpsoy, kayıp Fehmi Tosun'un yakını Hanım Tosun, kayıp Abdurrahman Coşkun'un yakını Hediye Coşkun, Rıdvan Karakoç'un yakını Hasan Karakoç, kayıp Hasan Ocak'ın yakını Hüseyin Ocak, Hüseyin Taşkaya'nın yakını Serpil Taşkaya, İsmail Şahin'in yakını Kiraz Şahin, kayıp Nurettin Yedigöl'ün yakını Zeycan Yedigöl, Tolga Ceylan'ın yakını Kadriye Ceylan ve Murat Yıldız'ın yakını Hanife Yıldız katıldı.


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