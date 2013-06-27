Cübbeli ile hakimin samimi diyaloğu

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün de sanıkları arasında bulunduğu 16 tutuksuz sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Çağlayan’daki Adalet Sarayında bulunan 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ahmet Mahmut Ünlü ve Barış Sezek’in de aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık katıldı.

Ünlü duruşma öncesi adliye içindeki fotokopi odasında öğle namazı kıldı. Duruşmaya 5 dakika geç katılan Ünlü’ye mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, “Ahmet Bey hoş geldiniz" dedi. Ünlü ise ağaya kalkarak, “Hoş bulduk efendim" diye yanıt verdi.

Davanın müştekisi Faslı İmanee Lemghari talimat ile Fas’ta verdiği ifadenin mahkemeye ulaştığını belirten Mahkeme Başkanı, 'İmanee, Barış Sezek ile imam nikahı kıydığını belirtmiş. Ünlü’nün de bu nikahta bulunarak Fatiha okuduğunu söylemiş' dedi. İfadeye yönelik söz verilen Barış Sezek, 'İfadenin bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. İfadesinde Ahmet Mahmut Ünlü’nün nikahta bulunduğunu söylüyor. O bölümü yanlış' diye konuştu.

Ünlü: 'Ben nikah kıymam'

İfadeye yönelik söz alan Ünlü de, 'Yok ben nikah falan kıymadım. Orada bulunmadım. Resmi nikah olmadan nikah kıymam ben. Bunun suç olduğunu da çok iyi bilirim. Nüfuzlu kişiler de benden nikah kıymama istedi ancak ben kıymadım' dedi. Üye hakimin Seyfettin Mermerci’nin , 'Daha önce kendi nikahınızı kıyabileceğinizi söylemiştiniz" sözleri üzerine, 'Kendi nikahınızı kıyarsınız onda bir sorun yok" diye yanıt verdi. Ünlü’nün duruşma sırasında sık sık dua okuduğu görüldü.

'Sevabına engel olmayız, istersen 2 ay ara verelim'

Duruşmada konuşan Mahkeme Başkanı Ekinci, “Geçtiğimiz günlerde bir taksiye bindim. Taksi de Lalagül FM açıktı. Siz de (Ünlü) orada konuşuyordunuz. Şoför kapatacaktı kapatma dinleyelim dedim. Siz orada ‘Umre’ye gittim ama mahkeme 10 gün izin veriyor. Ben de 10 günlük gidip geldim' dediniz" diye konuştu.

Bu sözler üzerine Ünlü, “Avukatların 1 aylık izin için size başvurmuş. Siz de ‘ne yapacak 1 ayı. Oraya mı yerleşecek? demişsiniz. Ben de tamam o zaman 10 günlük izin verilsin dedim" dedi.

Ünlü ‘nün bu sözlerine mahkeme başkanı Ekinci, “Yok öyle bir şey demedik. Senin sevabına niye engel olalım. İstersen 2 ay kal" şeklinde konuştu.

Dosya mütalaa için savcıya gönderildi

Ünlü’nün avukatları her hafta karakola imza atma yönündeki adli kontrolün 1 aylık süreye çıkarılmasını talep etti. 15 dakikalık aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Ünlü’nün imza atma süresini 1 aya çıkardı. Ünlü’nün her ayın başında, ilk Çarşamba günü karakola giderek imza atma şartı getirildi. Mahkeme dosyayı da mütalaa hazırlaması için duruşma savcısına gönderdi.