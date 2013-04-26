Cübbeli Ahmet Hoca: Dua ettim, Fenerbahçe gol attı

Dün gece Benfica ile nefes kesen bir mücadeleye ev sahipliği yapan Fenerbahçe, maç esnasında yaşadığı tüm talihsizliklere rağmen maçın galibi olmayı başardı. Fenerbahçe, 70. dakikada Egemen'in golü ile tüm Türkiye'yi sevince boğdu.

Yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, bugün attığı bir tweet ile gündeme geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın davetlisi olarak maç öncesi yemeğe katılan Cübbeli Ahmet Hoca, bugün attığı mesajda gol için dua ettiğini ve Egemen Korkmaz'ın sarı lacivertlilere maçı kazandıran golün geldiğini takipçileri ile paylaştı.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o tweetleri: