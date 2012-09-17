Cübbeli Ahmet Hoca için sürpriz gelişme

Ahmet Mahmut Ünlü’nün yargılandığı davada ilginç bir gelişme yaşandı. Savcılık iddianamesinde, ülkesinden kaçırılarak zorla ‘Cüppeli Ahmet’ olarak bilinen Ünlü ile birlikte olmaya zorlandığı söylenen Faslı Imanee Lemghari, ülkesinde ifade değiştirdi. Lemghari “Polis bu ifadeyi zorla aldı. Ünlü’yü tanımıyorum” dedi.

Kamuoyunda ‘Cüppeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, ‘cinsel saldırı, haksız kazanç sağlamak amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ iddiaları ile yargılandığı davanın tanıklarından Faslı İmanee Lemghari, ifadesini değiştirdi.

Savcılık iddianamesinde, Fas’tan kandırılarak fuhuş amaçlı Türkiye’ye getirildiği ve Ünlü ile birlikte olmaya zorlandığı iddia edilen Lemghari, poliste şikayetçi olmuştu. 45 gün gözaltında tutulup sınırdışı edilen Lemghari, Ünlü’nün avukatlarının talebi üzerine, ülkesinde avukatları ve noter aracılığıyla verdiği ifadede ise şikayetçi olmadığını belirtti. İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dosyasına giren ifadesinde Lemghari, şunları söyledi:



‘Kendisini hiç tanımayız’



“Polis, bilmediğimiz bir yerde 45 gün gözaltında tuttu. Bize fahişe muamelesi yapılmakla kalmayıp, ifademiz sırasında da her türlü fiziksel ve psikolojik işkence uygulandı. Bizi uluslararası fuhuş çetesi olmakla ve daha önce hiç tanımadığımız bir şahıs olan Ahmet Mahmut Ünlü ile evlenmekle suçluyorlardı. Bu süre zarfında kendi verdikleri gerçek dışı ifadeleri itiraf etmemiz koşulu dışında bir daha gün yüzü görmeyeceğimizi söylüyorlardı. Türkçe yazılı belgeler önümüze konuldu. Bu sayfalarda ne yazılı olduğunu bile bilmiyorduk. Biz, kendimizi savunmada destek olabilecek bir avukat atanmasını istediğimizde polis memurları bunu reddettiler. İfadeyi imzaladıktan sonra alelacele Fas’a gönderdiler.”



‘Büyük komplo açığa çıktı’



Ahmet Mahmut Ünlü’nün avukatı Fatih Oğuz, şunları söyledi: “Lemghari’nin ifadeleri, yaşanılan hukuksuzluğun ne kadar vahim olduğunu göstermektedir. Müvekkilimin büyük bir komplo ve itibarsızlaştırma hareketiyle karşı karşıya olduğu görülmektedir. Yasal şartlar oluşmadan 10 aydır devam eden tutuklama kararı artık tamamen cezalandırma amacına dönüşmüştür.”



Cüppeli’nin adamıyla yakalandı



Faslı İmanee Lemghari ve Fatima Al Zahra Hajjaj, 20 Eylül 2011’de beraberlerindeki Ahmet Mahmut Ünlü’nün adamı Barış Sezek ile İstanbul’a geldi. 27 Ekim 2011’de polis, ‘Küçük yaşta yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptırılıyor’ ihbarı üzerine, Faslı kadınların yaşadığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda Aydın Yücel ve 2 Faslı kadın gözaltına alındı. Faslı kadınların ifadesi 7 Aralık 2011’de alındı. 9 Aralıkta gözaltına alınan Ahmet Mahmut Ünlü, 10 Aralık’ta tutuklandı. Aynı gün Faslı kadınlar sınırdışı edildi. Lemghari’nin ifadesi Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından alındı. O ifadeden satırbaşıları şöyle:



İşte polis ifadesi



“Türkiye’ye geldiğimizde zengin biriyle evleneceğimi söylediler. Teklifi kabul ettim. Eve götürdüklerinde kocam olacak kişinin kim olduğunu sordum. Bana uzun sakallı, gözlüklü, arap giysili adamı gösterdiler. Çok büyük olduğu için şaşırdım. Çevremizdeki herkes ona ‘Baba’ diyordu. Ben de ona ‘Baba’ dedim. Kocamız olacak şahsın isminin Muhammet Mahmut olduğunu gazeteden öğrendim. İkimize birden nikah kıydılar. Fatma Zehra ile beraber olmak için ayrı odaya geçtiler. Sonra benim yanıma geldi. Eşi olduğumu artık beraber olabileceğimizi söyledi. Ben de hasta olduğumu söyledim. Bunun üzerine beraber olmadık.”