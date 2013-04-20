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Yaşam

Cübbeli Ahmet Hoca'nın oğlu marka giyer

Yusuf Ünlü'nün Dolce&Gabbana ayakkabıları, Emporio Armani jean pantolonu, Burberry montu ve Audi A3 model otomobili dikkat çekti

20 Nisan 2013 16:00

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Ünlü'nün oğlu Yusuf Ünlü, Audi A3 otomobili ve marka giysileriyle dikkat çekti.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Ünlü, perşembe sohbetine katılan bir gurup Lübnanlı'yla Emirgan'daki bir restoranda yemek yedi.

Ahmet Ünlü mekandan çıkarken Kürt açılım ve akil insanlar konusundaki sorulara yanıt vermedi.

Ünlü'nün yanından ayrılmayan oğlu Yusuf Ünlü'nün Dolce&Gabbana ayakkabıları, Emporio Armani jean pantolonu, Burberry montu ve Audi A3 model otomobili dikkat çekti.

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