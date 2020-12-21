Coşkun Sabah, "O sözleri söylemedim" demişti; röportajın ses kayıtları yayınlandı

Şarkıcı Coşkun Sabah, Posta Gazetesi’ne verdiği röportajında kızının bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı tartışma yaratması üzerine röportajın ses kayıtları yayımlandı. Ses kayıtlarını dinledikten sonra, "'Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım" ifadesinin olmadığına işaret ederek, diğer kullandığı cümlelerin bir ayrım yapmadığını, karşı çıktığı cümlenin başlığa çekilen olduğunu söyledi.

Sabah, daha önce, "Beni İzmir, Aydın ve Manisalılar ile kapıştırmak için uğraşmayın. 'Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım' diye bir söylemim olmadı. Bunu ispat edenlere 1 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

TIKLAYIN - Coşkun Sabah: O sözleri söylediğimi ispat edenlere 1 milyon dolar vermeye hazırım

Kanal D'de yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına röportajın ses kayıtları yayımlandı.

Röportajın içeriği ile ses kayıtları birebir örtüştü. Sabah ise, “Bunda bir şey yok ama ben ötekileştirmedim, ben sadece başlıkta yazılan cümleyi ben söylemedim” dedi.

TIKLAYIN - Coşkun Sabah: Diyarbakırlıyım, kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem, bize ters