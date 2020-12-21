Coşkun Sabah: O sözleri söylediğimi ispat edenlere 1 milyon dolar vermeye hazırım

Müzisyen Coşkun Sabah, kızının bikinili fotoğrafları üzerine sarf ettiği iddia edilen sözler üzerine açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, "Beni İzmir, Aydın ve Manisalılar ile kapıştırmak için uğraşmayın. 'Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım' diye bir söylemim olmadı. Bunu ispat edenlere 1 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ile hakkındaki asılsız haberler için yasal hakkını kullanacağını açıklayan Sabah, sözlerine açıklık getirerek " "Sosyal medyada önünüze düşen her şey doğrudur diye bir şey yok. Bunların yüzde 80-90'ı yalan, yüzde 10'u doğrudur. 5 ay önce konuşulmuş bir olay için beni haksız çıkartacak yönde ithamlarda bulunulunca ben saftorik iyi niyetli Coşkun, bunun mantıksal izahını yaptım" dedi.

Sabah, "Aydın, İzmir, Manisa diye şehir verdim. Vermez olaydım. Buralarda bu tür fotoğraflar normal karşılanır ama doğuda yakışık almaz diyorum. Batı gibi çağdaş düşünemiyor diyorum. Bunda ne var ya!" diye konuştu.

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