Coşkun Sabah: Diyarbakırlıyım, kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem, bize ters
19 Aralık 2020 11:32
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Coşkun Sabah: Diyarbakırlıyım, kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem, bize ters
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En son Hülya Avşar’ın kendisini askerdeyken Tanju Çolak’la aldattığı haberleriyle gündeme gelen müzisyen Coşkun Sabah, “32 yıl önceki olayı tekrar ortaya atacak kadar salak değilim” dedi. “Benim önüme kondu bu. Ben de mağdurum. 32 yıl önceki olayı tekrar ortaya atacak kadar salak değilim” diyen Çolak, “Benim önüme kondu bu. Ben de mağdurum. 32 yıl önceki olayı tekrar ortaya atacak kadar salak değilim” diye sitem etti. Sabah açıklamalarının devamında da kızıyla ilgili konuştu. Coşkun Sabah, “Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem” dedi.
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Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Sabah şu açıklamalarda bulundu:
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Hülya Avşar olayını gündeme getiren ben değilim. UçanKuş TV’ye konuktum. Müzikten konuştuk sonra ‘Hülya Avşar Coşkun Sabah’ı aldattı’ diye gazete küpürü çıktı bir anda karşımıza. Hülya Avşar’ın beni Tanju Çolak’la aldattığı doğru ama bu olayı 32 yıl sonra gündeme getiren ben değilim. Sonra da sosyal medyada beni eleştiriyorlar. Utanmadan beni topa tutuyorlar. Önüme böyle bir haber gelince gerçeği inkar mi etseydim? Ben mi dedim sanki “Askerdeyken aldatıldım” diye. Benim önüme kondu bu. Ben de mağdurum. 32 yıl önceki olayı tekrar ortaya atacak kadar salak değilim. Sosyal medyada beni linç ediyorlar, parçalıyorlar, bıktım artık. Yeter ya! Bir eylem yapmadıkları kaldı. Ayıkla pirincin taşını! Resmen mağdur oldum.”
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Hülya Avşar zaten “Coşkun yapmaz” demiş. Menajerine durumu anlattım. Nerede bulmuşlar 32 sene önceki haberi, bilmiyorum. Erol Köse dedi, “Hülya Avşar seni aldatmış” diye. Bu olayı ben ifşa etmedim. Hülya'yı da üzmek ya da yaralamak istemem. Yıllar geçmiş, evlenmiş, barklanmış...
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"Yetkim olsa Twitter’ı kapatırım demiştim. Yine aynı görüşteyim. Devlet büyükleri bile bundan rahatsız. Sosyal medyada bir ton sapık var. Kimseyi tanıyamıyorsunuz. İnsanları doğrayan, tecavüz eden bir sürü insan oturup sosyal medyanın başına aklına gelen her haltı yazıyor. Psikolojisi bozuk olan, ona buna küfrediyor." ifadelerini kullandı.”
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“(Bikini giydi diye kızıyla bir ay küs kaldığı iddiası) O olayın evveliyatı var. Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?”
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“Hayatta ne sapıklar var. Neden sapık adamlar benim kızımın resmine baksın? Kızım tabii ki bikini giyebilir. Plajda herkes giyiyor. Aynı kültürdeki insanlarla oradasın. Tatil yerlerinde bikini giydin diye kimse dönüp de sana bakmaz ama internet öyle mi?”
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“Hapishanedeki sapık da, üçkağıtçı da cani de girip bakıyor. Niye herkes benim kızımın fotosunu alıp da evinde, banyosunda tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın. Bir baba olarak ben buna müsaade edebilir miyim? Plajda giyerse giysin ama Instagram’a koyamaz.”