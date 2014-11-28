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Kültür-Sanat

Coldplay'in yeni klibinde hikâyeyi kendiniz belirleyin!

Coldplay, 'Ink' adlı parçası için interaktif bir video yayınladı

28 Kasım 2014 16:14

İngiliz alternatif rock grubu Coldplay, son albümleri "Ghost Stories" için kendi sitelerinde interaktif bir video yayınladı.

Daily Mail'deki habere göre, Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland ve Will Champion'dan oluşan grubun, 2014 çıkışlı albümleri içinden yayınladıkları son single olan "Ink" için yapılan videoda, öykünün ilerleyişini seyirci belirliyor. İzleyici, uzaklaşan bir kadının peşinden giden adamın hikâyesini ekrana gelen seçeneklerle değiştirebiliyor.

Grubun web sitesinde, Los Angeles merkezli Blind adlı ajans tarafından yapılan videonun 300 olası sonucu olduğu belirtildi.

"Ink" videosuna ulaşmak için tıklayın.

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